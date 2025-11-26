Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor

Campioni la reciclare! Peste două miliarde 300 de milioane de ambalaje au fost returnate prin sistemul naţional. La doi ani de la implementare, RetuRO are proiecte-pilot pentru a putea recicla ambalaje din carton şi caută soluţii pentru oamenii de la sate care nu au cum să îşi recupereze garanţia plătită. 

de Ingrid Tîrziu

la 26.11.2025 , 19:58

România este una dintre ţările care s-au adaptat cel mai repede la Sistemul Garanţie - Returnare, arată statisticile.

"Fiecare 9 din 10 cetăţeni români participă în sistem, tocmai de aceea astăzi colectăm peste 80% dintre ambalajele care sunt pe piaţă. 95% dintre ele sunt reciclate şi puse din nou în sistem" a explicat CEO-ul RetuRO, Gemma Webb.

S-au returnat atât de multe ambalaje, încât până în august au fost reciclate sticle, pet-uri şi doze cât în tot anul trecut. Estimările arată că vom încheia 2025 cu un volum cu 60% mai mare decât în 2024. La dozele de aluminiu, rata de reciclare s-a dublat.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aşa s-au născut proiecte pilot pentru extinderea sistemului - de la amplasarea mai multor aparate de colectare în campusuri şi universităţi, până la reciclarea ambalajelor de carton în unele magazine din Bucureşti şi Braşov.

"Observăm, analizăm şi învăţăm cum funcţionează colectarea ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare şi lactate în mediul real, prin intermediul aparatelor de colectare de tip RVM. Vom analiza comportamentul consumatorilor, funcţionalitatea tehnică aparatelor, întreg procesul logistic al ambalajelor" a explicat iniţiatorul proiectului, Ştefan Urziceanu.

Mediul rural, plin de provocări pentru sistemul RetuRO

O problemă rămâne introducerea sistemului în mediul rural - oamenii nu pot să îşi recupereze garanţia plătită pentru ambalaje. Soluţia ar putea fi maşini care vin şi ridică toată cantitatea de peturi, sticle şi doze de aluminiu. 

"Sper că la finalul anului acestuia, începutul anului viitor, vom putea să venim cu o propunere care să presupună şi un sistem de creştere a infrastructurii pe rural" a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Din ianuarie anul 2027 am putea duce la reciclat şi borcane, sticle pentru borş sau oţet. Fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care RetuRO ar putea fi extins la toate recipientele pe care le folosim zi de zi.

Ingrid Tîrziu
Ingrid Tîrziu Like

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

returo reciclare diana buzoianu
Înapoi la Homepage
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026”
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: &#8220;Va ajunge în Top 20 în 2026&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România?
Observator » Evenimente » Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor