Campioni la reciclare! Peste două miliarde 300 de milioane de ambalaje au fost returnate prin sistemul naţional. La doi ani de la implementare, RetuRO are proiecte-pilot pentru a putea recicla ambalaje din carton şi caută soluţii pentru oamenii de la sate care nu au cum să îşi recupereze garanţia plătită.

România este una dintre ţările care s-au adaptat cel mai repede la Sistemul Garanţie - Returnare, arată statisticile.

"Fiecare 9 din 10 cetăţeni români participă în sistem, tocmai de aceea astăzi colectăm peste 80% dintre ambalajele care sunt pe piaţă. 95% dintre ele sunt reciclate şi puse din nou în sistem" a explicat CEO-ul RetuRO, Gemma Webb.

S-au returnat atât de multe ambalaje, încât până în august au fost reciclate sticle, pet-uri şi doze cât în tot anul trecut. Estimările arată că vom încheia 2025 cu un volum cu 60% mai mare decât în 2024. La dozele de aluminiu, rata de reciclare s-a dublat.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aşa s-au născut proiecte pilot pentru extinderea sistemului - de la amplasarea mai multor aparate de colectare în campusuri şi universităţi, până la reciclarea ambalajelor de carton în unele magazine din Bucureşti şi Braşov.

"Observăm, analizăm şi învăţăm cum funcţionează colectarea ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare şi lactate în mediul real, prin intermediul aparatelor de colectare de tip RVM. Vom analiza comportamentul consumatorilor, funcţionalitatea tehnică aparatelor, întreg procesul logistic al ambalajelor" a explicat iniţiatorul proiectului, Ştefan Urziceanu.

Mediul rural, plin de provocări pentru sistemul RetuRO

O problemă rămâne introducerea sistemului în mediul rural - oamenii nu pot să îşi recupereze garanţia plătită pentru ambalaje. Soluţia ar putea fi maşini care vin şi ridică toată cantitatea de peturi, sticle şi doze de aluminiu.

"Sper că la finalul anului acestuia, începutul anului viitor, vom putea să venim cu o propunere care să presupună şi un sistem de creştere a infrastructurii pe rural" a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Din ianuarie anul 2027 am putea duce la reciclat şi borcane, sticle pentru borş sau oţet. Fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care RetuRO ar putea fi extins la toate recipientele pe care le folosim zi de zi.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰