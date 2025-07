"M-a atacat! Foarte dureros. Am simţit durere foarte mare. Am căzut în genunchi, am dat cu mâna", mărturisea victima.

Bandajată la mână şi picior, femeia a rămas acum doar cu spaima. A dat peste şacal în propria curte.

Cum s-a produs accidentul

Vezi și

"Eu am zis că e vulpe, prima dată, că n-am văzut în viaţa mea. Şi când m-am uitat mai bine, era micuţ, aşa, şi cu urechiile drepte, se uita la mine şi trăgea de pulpa piciorului", a povestit Maria Moraru, femeia muşcată de şacal.

"În timpul ăsta a ajuns şi vecinul de aici, a sărit gardul cu furca şi l-a fugărit la deal", a spus Ion Moraru, soţul femeii.

În timp ce femeia era dusă de urgenţă la spital de soţ, patru vecini au încolţit şacalul şi l-au ucis cu o sapă. Iniţial au crezut că e un câine.

"M-am uitat eu la câine, zic: ăsta nu e câine. Eu, cum ştiam din engleză, îi zice "jackal", în engleză. Şi când am pus pe translator, mi-a dat şacal", a explicat un vecin.

Victima şi cei patru vecini care au ucis animalul au primit vaccin antirabic. Testele au arătat că animalul avea, într-adevăr virusul care este mortal, în lipsa serului. În localitate, oamenii sunt îngroziţi că trebuie să se ferească de un nou prădător.

"Pe cuvânt, n-am auzit niciodată. Şacal! Cuvântul acesta, şacal, era pentru mine, aşa, ceva...", a precizat un localnic.

Şacalii s-au răspândit fulgerător în ultimii cinci ani. Dacă în 2020 populaţia era estimată la 17.000 de exemplare, în special în sudul ţării şi în Deltă, acum sunt peste 34.000 de exemplare care pot fi găsite în toate judeţele.

Ce spun specialiştii

Una dintre cauze este pesta porcină, care a decimat mistreţii, lăsând în urmă o sursă de hrană pentru şacali.

"Şi şacalul a luat-o, în căutarea de hoituri, de hrană, în special a luat-o pe lunci. La noi a ajuns pe Lunca Prutului", a transmis Gabriel Doncean, Direcţia Silvică Iaşi.

"S-a răspândit şi a devenit o specie mai abundentă în ultimii ani, în special ca urmare a absenţei competitorului şi a unui prădător important pentru şacal, anume a lupului", a adăugat biologul Alexandru Strugariu.

România are o populaţie mare de lupi, comparativ cu alte state europene - 3.800 de exemplare. Dar arealul lor se restrânge, odată cu defrişarea pădurilor. Ceea ce lasă mai mult loc pentru şacali. Specia este protejată, în România, dar Ministerul Mediului emite anual derogări prin care este permisă vânătoarea.

"Ordinul ministrului care trebuia să apară undeva la începutul lunii mai, a apărut pe la jumătatea lunii iunie şi, în timpul acesta, vegetaţia a crescut şi atunci el este foarte greu de găsit", a mai precizat Gabriel Doncean.

Şacalii sunt animale omnivore, mănâncă de la fructe şi legume până la animale moarte. De regulă nu atacă oamenii. Excepţie fac exemplarele turbate.

"Uneori pot părea mai blânde, mai prietenoase, mai puţin sperioase. Animalele cu rabie, când ne apropiem, sunt şanse foarte mari să fim muşcaţi", avertizează biologul.

27 de focare de rabie au fost înregistrate de la începutul anului în România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că v-aţi mai permite un credit pentru locuinţe după 1 august? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰