Un depozit din cartierul Militari a ars din temelii. Întreaga hală, de peste 6.000 de metri pătrați, s-a făcut scrum în mai puțin de două ore. Pompierii au reușit să evite o explozie, după ce au evacuat zeci de butelii din interior. Salvatorii au stins flăcările cu roboți din cauza riscurilor mari de prăbușire. Fumul negru a acoperit cartierul, iar autorităţile au dat două mesaje RoAlert.

Incendiul a izbucnit la prânz, la un depozit din cartierul Militari, foarte aproape de autostrada București-Pitești. Flăcările uriaşe se vedeau de la km distanţă.

"Inițial, focul a pornit pe o suprafață de 800 de metri pătrați, undeva în centrul acestei clădiri. În mai puțin de o oră, flăcările s-au extins pe toată suprafața construcției.", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Vâlvătaia a înghiţit peste 6.000 de metri pătrați. Înăuntru erau depozitate echipamente sanitare și termice.

"Număr mai bine de 10-12-14 butelii până acum și continuă să vină, pe care pompierii le-au scos din această clădire.", a adăugat reporterul Observator.

"Hala are o înălţime 11 metri, iar materialele din interior sunt depozitate în stive de 10 metri, deci vorbim de cantităţi foarte mari de materiale combustibile depozitate în interior: sanitare, materiale plastice, hârtie. În exteriorul spaţiului sunt depozitate foarte multe materiale combustibile, fapt ce favorizează extinderea incendiului şi la spaţiile şi construcţiile din imediata apropiere.", a declarat Ana Covașniuc, reprezentant Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Pentru că flăcările nu dădeau înapoi şi exista pericol de prăbuşire, pompierii au trimis în hală roboți de stingere ca să ajungă la focarul din centrul depozitului. Din fericire, nu era niciun angajat înăuntru când a început prăpădul.

"Eram liberi, nu era nicio persoană.", spune o angajată.

Nori groşi de fum au brăzdat cerul, aşa că s-au dat două mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din sectoarele 5 și 6, cu recomandarea să închidă ferestrele.

Reporter: Staţi aproape, în zonă?

Bărbat: La două staţii. Şi s-a simţit în casă fum şi am zis că e la mine în bloc.

"Nu e prima oară. De ani de zile se tot întâmplă treaba asta.", spune o femeie.

Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Neoficial însă, angajații firmei spun că ar fi putut fi vorba de un scurtcircuit care a declanșat focul.

