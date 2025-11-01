Nu doar mâncarea poate fi sănătoasă, ci şi băutura. Cel puţin asta susţin producătorii de vinuri naturale din mai multe ţări europene, care s-au întâlnit la Bucureşti să prezinte băuturi fără aditivi. Doritorii nu au întârziat să apară deşi preţurile sunt destul de piperate.

Vin alb, roșu, rosé sau chiar orange. Toate au ceva în comun...sunt 100% naturale. 60 de producători din Cehia, Polonia, Turcia, Austria, Bulgaria, Franța, Italia și România și-au prezentat băuturile fără aditivi.

"Suntem din Austria. [...] De ce natural? Pentru că folosim doar drojdii și bacterii din natură. Am lucrat mult timp pentru a obține produsele în acest fel. Este un proces natural: bulele sunt naturale și totul în proces este natural, la fel ca vinul" au explicat Anna Holzer si Konstantin Stefanik, producători de vin din Austria.

La ce preţuri poate ajunge vinul 100% natural

Prețul unui astfel de vin pornește de la 90 de lei, dar poate ajunge până la 500–600 de lei, în funcție de proveniență.

"Costurile sunt mult mai mari pentru vinurile naturale, cum v-am spus, pentru cum se lucrează, cum se face" a explicat un producător român, Adalbert Marton.

"Acesta este cel care reprezintă cel mai bine ferma noastră, pentru că sunt cele mai vechi vițe de vie pe care le avem, plantate de Carlo, soțul meu, și de străbunicii noștri. Așadar, pentru noi este foarte important să continuăm să producem această cuvée specifică, pentru că reprezintă cu adevărat ceea ce s-a întâmplat în trecut" au explicat Carlo Borsa si Elisabeth Racine, producători din Italia.

Pentru a-i simţi gustul, un vin bun trebuie însoţit de mâncăruri pe măsură.

Specialiștii ne atrag atenția că un vin natural nu rezistă la fel de mult precum cel cu sulfiţi.

