Nu mai e o pură întâmplare că urşii coboară zilnic în Poiana Braşov. Pentru puţin divertisment, turiştii care ajung acolo în vacanţă au început să momească fiarele sălbatice. Ospăţul ţine zi şi noapte, iar autorităţile încearcă în fel şi chip să ţină pericolul departe.

În staţiunea Poiana Braşov, urşii sunt la ei acasă. Aşa arată semnele trecerii zilnice a urşilor în Poiana Braşov, suntem în plin centrul staţiunii, iar animalele sunt obişnuite să caute şi să găsească gunoaie, de mâncare, la pubelele şi tomberoanele neprotejate.

Ca să se apere de sălbăticiunile care îi vizitează periodic, reprezentaţii hotelurilor au fortificat zona cu. garduri electrice. "Majoritatea hotelierilor au luat aceste garduri şi ursul nu mai are acces la gunoi. Deşeurile sunt acum securizate", a explicat Gabriel Roșca, director hotel.

Autorităţile nu au stat cu mâinile în sân şi au cerut firmei de salubritate să ridice gunoiul zilnic. În zadar, însă. Zeci de turişti au început să ademenească animalele, în ciuda avertismentelor. "Am avut şi situaţii în care echipa de intervenţie a găsit mâncare pentru câini. Încearcă să transforme prezenţa ursului într-un moment de divertisment, uitând că acesta este un animal sălbatic, poate ataca, poate răni oameni, poate chiar omorî oameni", a avertizat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Şi, în timp ce unii îşi riscă viaţa pentru o aparentă distracţie, localnicii din zonă abia dacă mai ies din casă de frică. "N-am o părere bună, cum să îi atragă?! Poate să fie atacaţi, la spital, doamne fereşte şi mai rău", spune o localnică.

"În afară de acest pericol pe care îl reprezintă urşii în interacţiune cu turistul, există şi o problemă de imagine pe care va fi greu la un moment dat să o reabilităm", a declarat Roxana Cojocea, președinte asociație de turism.

Vizitele urşilor în Poiană par departe de a se fi terminat. Numai în luna iulie au fost emise 106 mesaje RO-Alert legate de prezența urșilor.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰