Vremea de mâine 14 noiembrie. Temperaturile se prăbuşesc în toată ţara. Unde va fi ger de -10 grade

România trece printr-o schimbare bruscă a vremii, după zilele cu temperaturi neobişnuit de ridicate. Un val de aer rece aduce o scădere semnificativă a temperaturilor în aproape toată ţara, în timp ce ploile se transformă în lapoviţă şi ninsoare în zonele montane. În unele regiuni, vântul va sufla cu putere, iar temperaturile vor coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Meteorologii anunţă şi condiţii de viscol la altitudini mari, dar şi apariţia ceţii şi a chiciurii în zonele joase.

Vremea la noapte

Înnorările vor fi persistente și va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Transilvaniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. La munte, la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi și în estul și în sud-estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi local de 15....25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia de 30...35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei și izolat în centru (viteze la rafală în general de 50...65 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 9 grade pe litoral și în Oltenia. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 14 noiembrie în ţară

Vremea se va răci accentuat față de ziua precedentă în majoritatea zonelor, dar se va ameliora semnificativ față de intervalul anterior sub aspectul precipitațiilor și al intensificărilor vântului. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile sudice și sud-estice, unde ziua va ploua (în general cantități de apă de 2...10 l/mp). La altitudini în general de peste 1200 m, în Carpații Meridionali și de Curbură vor predomina ninsorile, slabe cantitativ (strat de zăpadă nou depus în general de 2...5 cm), iar la altitudini mai mici și posibil și în sud-estul Transilvaniei în prima parte a zilei, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, iar ziua pe alocuri și în regiunile extracarpatice și la munte (viteze la rafală în general de 45...50 km/h, iar pe crestele montane de peste 60...70 km/h și trecător vor fi condiții de viscol). Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 13 grade în Oltenia, iar cele minime între -6 și 4 grade, mai scăzute, spre -10 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger. Pe arii restrânse, mai ales noaptea, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 14 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va răci accentuat. Temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei când va ploua slab (se vor acumula cantități de apă în general de 3...5 l/mp), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -1...1 grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se răceşte faţă de ultimele zile, cu temperaturi maxime ce vor atinge în jur de 8 grade. Cerul va fi senin în mare parte a zilei, însă sunt anunţate ploi slabe şi izolate. Vântul va sufla mai slab faţă de zilele precedente, iar rafalele vor depăşi 20 km/h.

Vremea de mâine 14 noiembrie la munte

Vremea se va răci accentuat, dar se va ameliora semnificativ față de intervalul anterior sub aspectul precipitațiilor și a intensificărilor vântului. Cerul va fi variabil, cu înnorări în Carpații Meridionali și de Curbură, unde ziua vor fi precipitații mixte (în general cantități de apă de 2...10 l/mp), iar în general la altitudini de peste 1200 m vor predomina ninsorile, slabe cantitativ (strat de zăpadă nou depus în general de 2...5 cm). Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu unele intensificări ziua (viteze la rafală în general de 45...50 km/h, iar pe crestele înalte, de peste 60...70 km/h și unde vor fi și condiții de viscol).