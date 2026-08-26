Zbor încheiat la spital pentru un bărbat de 37 de ani. A căzut cu parapanta între Vama Veche şi 2 Mai
Un bărbat de 37 de ani a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în zona dintre Vama Veche şi 2 Mai. Accidentul a avut loc miercuri după-amiază, iar victima a fost transportată la spital pentru investigaţii. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că, miercuri, în jurul orei 15.30, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut în timp ce pilota o parapantă, în zona localităţilor Vama Veche şi 2 Mai.
"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 37 de ani. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, care a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.
Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.