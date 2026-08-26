Zbor încheiat la spital pentru un bărbat de 37 de ani. A căzut cu parapanta între Vama Veche şi 2 Mai

Un bărbat de 37 de ani a fost rănit după ce a căzut cu parapanta în zona dintre Vama Veche şi 2 Mai. Accidentul a avut loc miercuri după-amiază, iar victima a fost transportată la spital pentru investigaţii. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Accident cu parapanta între Vama Veche şi 2 Mai - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că, miercuri, în jurul orei 15.30, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut în timp ce pilota o parapantă, în zona localităţilor Vama Veche şi 2 Mai.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 37 de ani. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, care a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.