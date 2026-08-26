Scandal sângeros în centrul Braşovului. Un poliţist a fost rănit la cap, în timp ce altul are nasul spart după ce au încercat să liniştească un grup de scandalagii. Indivizii erau deja la a doua încăierare. Începuseră ziua cu circ şi îmbrânceli cu paznicii unui spital. După ce i-au bătut pe agenţi, agresorii au fugit. Au fost prinşi între timp, iar poliţiştii trebuie să le explice superiorilor cum au ajuns să fie puşi la pământ de bătuşi.

Cei cinci scandalagii s-au luat la harță în centrul Brașovului, pe o stradă care e mai tot timpul plină de turiști și localnici. Pe imaginile surprinse de un martor se observă cum unul dintre agenți ține amenințător un baston, dar asta nu îl intimidează pe cel care sare să-l lovească. Nu nimerește, dar este scânteia care declanșează scandal. Îmbrânceli, pumni și picioare. Toate aruncate la întâmplare.

"Am văzut doar doi polițiști răniți. Unul din ei era cu adevărat rănit, adică nici nu i se mai vedea forma nasului de câte bandaje avea", a povestit un martor.

"Pe primul, acolo, l-a trântit, așa, la pământ. Și pe celălalt aici. L-a bușit sângele", a spus o martoră.

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Încleștarea s-a încheiat cu răniți de ambele părți. Un polițist are nasul rupt, celălalt e lovit la frunte. Rănit a fost și bătăușul reținut în timpul altercației.

Alți doi au scăpat cu fuga în podul unei case, în timp ce restul au dispărut în trombă cu o furgonetă. Toate echipajele libere din Brașov au fost mobilizate ca să-i găsească.

Cei doi suspecți au găsit deschisă o poartă din Centrul Istoric al municipiului Brașov. Au intrat pe gang, s-au îndreptat în grabă către partea din spate a curții și, undeva în spatele unei mașini, au sărit gardul, sperând că-și pot face pierdută urma.

"Era mare agitație, ni s-a spus foarte rapid că se urmăresc doi cetățeni care au intrat în curte și care au sărit gardul, aparent. Această curte din spate este, de fapt, o înfundătură. Nu aveau pe unde să iasă", a spus o martoră.

Martor: Am văzut mai mulți jandarmi cu scuturi, au venit și mascații.

Reporter: Cum ți se pare incidentul acesta?

Martor: Absurd, sincer. Să te plimbi pe stradă și să vezi că încep să se bată mai mulți între ei, să vezi polițiști răniți.

Scandalul începuse la poarta Spitalului de Obstetrică și Ginecologie, unde cei cinci indivizi și două femei plecau de la un control.

"Un domn la 20 și ceva de ani, care nu vorbea românește, în stare avansată de ebrietate a început să-l bruscheze pe omul de la pază. I-a spus să-și pună mască la gură, acesta nu a vrut sub nicio formă, motiv pentru care au fost scoși din spital", a declarat Ioana Cotinghiu, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Brașov.

Paznicul a apăsat butonul de panică și a cerut ajutorul unui echipaj de poliție. Între timp, grupul s-a făcut nevăzut până la confruntarea din stradă cu agenții.

Doi bărbați și un adolescent au fost reținuți.

Intervenția a fost criticată imediat după publicarea imaginilor. Cei doi agenți au 25 de ani și au absolvit școala de poliție.

"Din păcate, în meseria de polițist intervine rutina și, pentru că niciodată nu ți se întâmplă, îți pierzi acel spirit de observație. Nu cred că polițistul se aștepta ca persoana aia să-l lovească. Pe alocuri este nevoie de și mai multă pregătire", a explicat Marian Godină.

În urmă cu două luni, intervenția altui echipaj din București a ajuns în atenția publică. În timpul confruntării cu un tânăr drogat, un polițist și-a scăpat pistolul din dotare.