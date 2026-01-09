Zece persoane, printre care trei copii, blocate cu maşina în zăpadă, în Botoşani. Au intervenit pompierii

Zece persoane, printre care și trei copii, au fost salvate de pompieri după ce au rămas blocate în zăpadă pe drumuri din județul Botoșani. Județul se află sub Cod galben de viscol şi ninsori. Drumarii din regiunea Brașov-Sibiu-Mureș-Harghita-Covasna au acționat cu aproape 180 de utilaje pentru a menține circulația pe drumurile naționale.

În județul Botoșani, intervențiile pentru salvarea persoanelor rămase blocate în zăpadă au continuat și pe timpul nopții de 8 spre 9 ianuarie. Zece persoane, inclusiv trei copii, au fost ajutate de echipajele de intervenție pentru a-și putea continua deplasarea.

Un prim caz a fost raportat între localitățile Ripiceni și Stânca, unde un autoturism cu doi adulți și un copil a ajuns în șanț din cauza stratului gros de zăpadă. Pompierii botoșăneni au intervenit cu o autospecială șenilată, reușind să scoată vehiculul și să asigure continuarea drumului.

În a doua intervenție, pe DJ 282, între Drăgușeni și Mihail Kogălniceanu, două autoturisme au rămas înzăpezite. Cinci persoane, dintre care doi copii, nu au mai putut înainta și au fost preluate de pompierii din Săveni și transportate în siguranță la rude în municipiul Botoșani. Celălalt autoturism a fost repus în mișcare, iar ocupanții și-au continuat deplasarea.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, în zona de acoperire a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, numeroase sectoare de drum sunt acoperite de zăpadă, cu grosimi între 1 și 4 cm. Printre acestea se numără DN 1 (Predeal-Timișu de Sus), DN 13E (Zagon-Barcani), DN 7C (limita Argeș-Cârțișoara), DN 2D, DN 10, DN 11, DN 11C, DN 12C, DN 13A, DN 13B, DN 73 și DN 73A.

Carosabil acoperit cu zăpadă:

- DN 1 Km 139+000 - 149+000 Predeal(Bv)-Timisu de Sus(Bv) zapada framantata 0-1 cm;

- DN 13E km 74+000 - 81+000 Zagon(Cv) - Barcani(Cv), zapada batatorita 3-4 cm, drum de piatra;

- DN 7C Km 130+080 - 143+000 lim.Jud.Ag - Cartisoara(Sb), zapada framantata 1-3 cm;

- DN 2D km 95+000 - 109+000 lim.jud.Vn.- Ojdula(Cv) zapada batatorita 1-2 cm.

- DN 10 Km 94+780 - 120+000 lim.jud.Bz - Bradet(Cv), zapada framantata 0-1 cm;

- DN 11 km 19+000 - 35+000 Chichis(Cv) - Reci(Cv).zapada framantata 1-3 cm;

- DN 11C Km 0+000 - 35+000 Tg.Secuiesc (Cv) - Bixad (Cv) zapada framantata 0-1 cm;

- DN 12C Km +000 - 28+000 Gheorghieni(Hr) - Lacu Rosu(Hr) zapada framantata 0-1 cm;

- DN 13A Km 38+000 - 127+000 Praid(Hr) - M.Ciuc(Hr), zapada framantata 0-1 cm;

- DN 13B Km 39+000 - 48+000 Gheorghieni (Hr) - Borzont(Hr), zapada framantata 1-2 cm

- DN 73 Km 92+000 - 103+000 Fundata(Bv) - Moieciu de Jos(Bv), zapada framantata 2-3 cm;

- DN 73A Km 0+000 - 6+000 Prerdeal(Bv) - Parau Rece(Bv) azapada framantata 1-2 cm;

Pentru menținerea viabilității drumurilor, în intervalul 17:00 (8 ianuarie) - 05:00 (9 ianuarie), DRDP Brașov a acționat cu 177 de utilaje și a împrăștiat 1196 de tone de material antiderapant și 1,5 tone de clorură de calciu. Cele mai intense activități s-au înregistrat în zonele Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, astfel:

- SDN Brașov: s-a acționat cu 54 utilaje și s-au răspândit 346 tone sare pe: A3, DN 1, DN 1A, DN 1E, DN 1S, DN 10, DN 11, DN 13, DN 13E, DN 73, DN 73A, DN 73B, DN 73F, DN73G și VOB;

- SDN Sibiu: s-a acționat cu 13 utilaje și s-au răspândit 47 tone sare și 0.3 tone clorură de calciu pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 7H, DN 14, DN 14A și DN 14B;

- Sectia Autostrazi Sibiu: s-a acționat cu 26 utilaje și s-au răspândit 107 tone sare și 0.5 tone clorură de calciu pe: A1 și A3;

- SDN Târgu Mureș: s-a acționat cu 30 utilaje și s-au răspândit 236 tone sare și 0.7 tone clorură de calciu pe: DN 13, DN 13A, DN 13C, DN 14, DN 14A, DN 15, DN 15A, DN 15E și DN 16;

- SDN Miercurea Ciuc: s-a acționat cu 40 utilaje și s-au răspândit 281 tone sare pe: DN 11B, DN 12, DN 12A, DN 12C, DN 13A, DN 13B, DN 13C și DN 15;

- SDN Sfântu Gheorghe: s-a acționat cu 14 utilaje și s-au răspândit 179 tone sare pe: DN 2D, DN 10, DN 11, DN 11B, DN 11C, DN 12, DN 13E si VO 12F;

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰