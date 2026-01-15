De Ziua Culturii Naţionale, angajaţii din domeniu au dat startul unor proteste care vor dura două săptămâni, nemulţumiţi de tăierile salariale. În timp ce elevii s-au pregătit din timp pentru a recita din Eminescu, angajaţii MAI au făcut o gafă care a devenit virală, au pocit una dintre cele mai cunoscute creaţii ale poetului. După nenumărate critici, postarea a fost ştearsă, iar instituţia şi-a cerut scuze.

Sunt 176 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, iar Luceafărul literaturii a fost celebrat în toate şcolile din ţară.

"Cu caracter voluntar, bineînţeles, ministerul Educaţiei a transmis recomandări către toate şcolile din ţară să desfăşoare măcar 5-10 minute de lectură dedicată unui text românesc sau prezentări succinte cu personalităţi din cultura naţională", a transmis reporterul Observator Madalina Iacob.

Poeziile lui Mihai Eminescu i-au pus în încurcătură pe angajaţii MAI, care au amestecat şi titlul, şi versurile unor opere.

Articolul continuă după reclamă

"De VEZI codrii de aramă, de departe vezi albind, ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint", a scris instituţia într-o postare pe Facebook.

În varianta corectă, versul este... "de TRECI codri de aramă". Oficialii au greşit şi titlul: în loc de Călin (file din poveste), au scris... De ce nu-mi vii.

În urma postării, au curs şi reacţiile pe Facebook.

"Aţi văzut codrii, dar nu aţi văzut poezia!", a scris un internaut.

"M-am gândit că poate e o parodie sau vor să facă trimitere la altceva. Nu m-am gandit că e o gafă", a spus un altul.

Ziua Culturii a marcat şi startul protestelor în domeniu.

Angajaţii Ministerului Culturii au purtat banderole albe la locul de muncă şi au anunţat că vor ieşi în stradă timp de două săptămâni.

"Aici ne confruntăm cu subfinanţare, cu lipsa de personal, având în vedere salariile mici. Colegele supraveghetor au 2.500, 2.800 de lei. Ce putem face cu aceşti bani astăzi? Ne dorim exceptarea culturii de la aceste tăieri de 10%. De la noi de unde să mai taiem?", a declarat Crenguţa-Elena Turturică, muzeograf Muzeul Ţăranului Român.

La muzeu, intrarea a fost gratuită pentru vizitatorii, dar oamenii nu s-au înghesuit într-o zi de joi.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰