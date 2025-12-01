De Ziua Națională, orașul Buftea a celebrat 1 Decembrie printr-o ceremonie impresionantă, cu defilare a pompierilor, jandarmilor, polițiștilor și echipelor SMURD. Evenimentul a început cu intonarea imnului național și un moment solemn la Monumentul Eroilor, urmat de depuneri de coroane și participarea oficialităților locale și județene.

În defilare au fost prezentate autospeciale ale forțelor de ordine, iar copiii îmbrăcați în port popular au purtat un tricolor de câteva zeci de metri. Sărbătoarea s-a mutat apoi în piațeta Primăriei, unde oamenii au petrecut pe muzică românească, alături de artiști invitați, printre care și Fuego.

"Suntem onoraţi să vedem atâţia români bucuroşi astăzi, este ziua noastră, este ziua românilor. Este momentul sa ne axăm pe viitor, să schimbăm tot ce putem în bine, dar acest lucru este posibil doar prin implicare directă, implicare care să vine dinspre noi toţi, autorităţi locale, autorităţi centrale, până la fiecare român în parte", a declarat Gheorghe Pistol, primar Buftea.

"Românilor de predutindeni și celor de acasa le transmit să fie uniți, să se întoarcă în România pentru că aici avem ce face, avem ce munci, ca să facem o viață mai bună, un trai mai bun pentru noi și pentru copiii noștri", a spus Simona Neculai, prefectul judeţului Ilfov.

