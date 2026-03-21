Pentru o zi, elevii au ocazia să experimenteze viaţa în uniformă. Academia Tehnică Militară şi-a deschis porțile pentru public, iar doritorii îşi pot testa abilităţile într-un poligon sau pot să afle cum se planifică misiunile.

Au început să vină oamenii încă de la primele ore. Curtea Academiei Militare "Ferdinand I" este plină de cei dornici să vadă ce se întâmplă aici.

Pe perioada celor patru ani de studiu, studenții primesc soldă de până la 600 lei lunar, au cazare și masă gratuită și, foarte important, după ce termină studiile, au locul de muncă asigurat.

Reprezentanții Academiei spun că îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere toate oportunitățile de carieră, pentru că absolvenții ajung ingineri în structuri importante ale statului, precum Ministerul Apărării, Ministerul de Interne sau alte instituții.

Din domeniul securității, au fost prezentate demonstrații spectaculoase, care au continuat până la ora 16:00, de la simulări de luptă și experimente științifice, până la tehnologii de ultimă generație, inclusiv drone și poligoane virtuale.

