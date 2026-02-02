Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ziua Ursului, sărbătorită în grădinile zoologice din țară, cu activități educative și surprize

Cu toții ne bucurăm când vine ziua noastră de naștere și primim cadouri, îmbrățișări și urări pline de emoţii. Astăzi, în centrul atenției sunt urșii din grădinile zoologice din țară. Şi cum pentru ei este o zi specială, plină de surprize, bunătăți și "daruri" pe măsură, aniversarea s-a ținut ca la carte, iar răsfățul a fost garantat.

de Claudiu Loghin

la 02.02.2026 , 09:44

La Grădina Zoologică din Brașov, sărbătoarea a avut cinci protagoniști de seamă: Martinel, Paddington, Marka, Mary și Blonda. Şi cum au fost răsfăţaţii zilei, copiii le-au pregătit surprize speciale.

Reporter: Ce ai pus acolo în pachet? 

Copil: Am pus fân, pâine şi mere.

Articolul continuă după reclamă

Iar ca la orice zi de sărbătoare, aniversarea n-ar fi fost completă fără urările copiilor, care le-au trimis celor cinci urși cele mai frumoase mesaje.

"Eu i-am scris 'La mulţi ani!', iar în inimioară o să îi scriu că 'te iubim'. O să îl mai desenez şi pe el lângă", a spus un copil.

La rândul lor, copiii au fost răsplătiţi cu activităţi pe măsura aşteptărilor.

"Stăm de vorba cu îngrijitorii, unde îngrijitorilor li se pot adresa intrebări despre urşii noştri din colecţie. Aşteptăm copii în atelierul nostru educaţional pentru jocuri şi activităţie, tot pentru a sărbători urşii", a declarat Mihail Milea, responsabil educațional Zoo Brașov.

Şi la Zoo Oradea, Bobby și Ferry au fost, pentru câteva clipe, prezentatorii "buletinului meteo" în variantă blănoasă. Copiii s-au adunat nerăbdători la gard, cu privirile ațintite spre adăpost, așteptând momentul decisiv. Conform tradiției populare, apariția ursului spune dacă iarna continuă sau dacă primăvara se apropie.

"Sunt meteorologi foarte buni, că primăvara se apropie, mult mai buni decât telefonul mamei care îmi arată ninsoare şi ger. Sper să aibă dreptate, deoarece abia aştept primăvara, să ies cu bicicletele şi să scap de hainele acestea groase", a mărturisit o fetiţă.

"Chiar dacă nu este foarte cald afară, oamenii au venit să vadă, dacă într-adevăr, meteorologul natural vesteşte primăvara", a declarat Sorin Coman, tehnician veterinar.

Ziua Ursului se sărbătorește în fiecare an, pe 2 februarie, atât în România, cât și în mai multe țări europene. În tradiția populară românească, se spune că, dacă afară este soare, iar ursul își vede umbra pe zăpadă și se întoarce în bârlog, iarna va mai dura încă 40 de zile.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

ziua ursului gradina zoologica brasov
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Ziua Ursului, sărbătorită în grădinile zoologice din țară, cu activități educative și surprize