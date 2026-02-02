Cu toții ne bucurăm când vine ziua noastră de naștere și primim cadouri, îmbrățișări și urări pline de emoţii. Astăzi, în centrul atenției sunt urșii din grădinile zoologice din țară. Şi cum pentru ei este o zi specială, plină de surprize, bunătăți și "daruri" pe măsură, aniversarea s-a ținut ca la carte, iar răsfățul a fost garantat.

La Grădina Zoologică din Brașov, sărbătoarea a avut cinci protagoniști de seamă: Martinel, Paddington, Marka, Mary și Blonda. Şi cum au fost răsfăţaţii zilei, copiii le-au pregătit surprize speciale.

Reporter: Ce ai pus acolo în pachet?

Copil: Am pus fân, pâine şi mere.

Iar ca la orice zi de sărbătoare, aniversarea n-ar fi fost completă fără urările copiilor, care le-au trimis celor cinci urși cele mai frumoase mesaje.

"Eu i-am scris 'La mulţi ani!', iar în inimioară o să îi scriu că 'te iubim'. O să îl mai desenez şi pe el lângă", a spus un copil.

La rândul lor, copiii au fost răsplătiţi cu activităţi pe măsura aşteptărilor.

"Stăm de vorba cu îngrijitorii, unde îngrijitorilor li se pot adresa intrebări despre urşii noştri din colecţie. Aşteptăm copii în atelierul nostru educaţional pentru jocuri şi activităţie, tot pentru a sărbători urşii", a declarat Mihail Milea, responsabil educațional Zoo Brașov.

Şi la Zoo Oradea, Bobby și Ferry au fost, pentru câteva clipe, prezentatorii "buletinului meteo" în variantă blănoasă. Copiii s-au adunat nerăbdători la gard, cu privirile ațintite spre adăpost, așteptând momentul decisiv. Conform tradiției populare, apariția ursului spune dacă iarna continuă sau dacă primăvara se apropie.

"Sunt meteorologi foarte buni, că primăvara se apropie, mult mai buni decât telefonul mamei care îmi arată ninsoare şi ger. Sper să aibă dreptate, deoarece abia aştept primăvara, să ies cu bicicletele şi să scap de hainele acestea groase", a mărturisit o fetiţă.

"Chiar dacă nu este foarte cald afară, oamenii au venit să vadă, dacă într-adevăr, meteorologul natural vesteşte primăvara", a declarat Sorin Coman, tehnician veterinar.

Ziua Ursului se sărbătorește în fiecare an, pe 2 februarie, atât în România, cât și în mai multe țări europene. În tradiția populară românească, se spune că, dacă afară este soare, iar ursul își vede umbra pe zăpadă și se întoarce în bârlog, iarna va mai dura încă 40 de zile.

