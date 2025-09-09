Spune-mi ce zodie ești, că s-ar putea să te înșeli! Dacă te-ai născut pe 5 august și ai trăit toată viața cu mândria unui Leu, află că ai putea fi, de fapt, Rac.

Totul a pornit de la un material publicat de ziariştii americani, care arată că axa Pământului s-a înclinat ușor în ultimii 2.000 de ani, iar constelațiile nu mai sunt acolo unde le știam.

Cu alte cuvinte, zodiile clasice nu mai corespund realității cerului.

Astronomii au venit cu această bombă cosmică. Cele 12 zodii cu care ne lăudăm de 2000 de ani încoace nu mai corespund cu realitatea cerului. Pământul și-a schimbat poziția față de stele, iar zodiacul nu mai e aliniat cu cerul.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, astrologii continuă să folosească sistemul occidental, bazat pe anotimpuri și nu pe constelațiile actuale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰