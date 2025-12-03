Luna Plină din decembrie 2025: Ultimul eveniment astronomic din an

Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții se pregătește să ofere un spectacol memorabil, ultima Lună Plină a anului. Cunoscută popular drept „Luna Rece” aceasta va străluci cu putere, marcând încheierea ciclului lunar.

Ultima Lună Plină din 2025, supranumită şi „Luna Rece”, va lumina puternic România în noaptea de 4 spre 5 decembrie, atunci când fenomenul atinge apogeul. Este vorba despre o superlună, adică Luna se află mai aproape de Pământ decât în mod normal, ceea ce o face să pară vizibil mai mare și mai strălucitoare.

Când se va produce faza maximă

Potrivit specialiștilor, faza maximă se produce la ora 01:14, iar discul lunar va putea fi observat pe tot parcursul nopții, de la răsăritul său, aproape simultan cu apusul Soarelui, până la primele ore ale dimineții. Astronomii spun că Luna va fi cu până la 14% mai mare și cu 30% mai luminoasă decât într-o noapte obișnuită, un detaliu care îi conferă spectacolul vizual care atrage în fiecare an milioane de priviri spre cer.

În noaptea fenomenului, Luna va domina cerul, iar în apropierea ei observatorii vor putea vedea steaua roșiatică Aldebaran, dar și planeta Jupiter, impresionant de strălucitoare în această perioadă. Mai jos, constelația Orion își face apariția, iar spre orizont poate fi identificată steaua Sirius, cea mai luminoasă de pe bolta cerească. Astronomii recomandă observarea fenomenului din zone cât mai puțin poluate luminos, de preferat parcuri, margini de oraș sau dealuri.

De unde vine denumirea de „Luna Rece”

„Luna Rece” își trage numele din tradițiile vechi nord-americane, care foloseau această denumire pentru a marca începutul iernii și scăderea temperaturilor. Deși semnificația este una tradițională, fenomenele astronomice din această perioadă sunt cât se poate de reale: Luna urcă foarte sus pe cer în timpul iernii și devine extrem de vizibilă chiar și în zone cu lumină artificială puternică.

Superluna din decembrie este și ultima șansă din an pentru pasionații de astrofotografie. Fenomenul poate fi surprins cel mai bine la răsărit și apus, când Luna se află aproape de orizont și pare mult mai mare, fiind înconjurată de o lumină caldă, portocalie. Cei care dispun de binoclu sau telescop vor putea distinge cratere, mări lunare și detalii care devin mult mai clare în timpul superlunilor.

