Criza apei potabile din Curtea de Argeș. Bacteriile ar proveni din deversări de la pensiuni și restaurante

Este anchetă penală în cazul apei contaminate care curge la robinetele din Curtea de Argeş, o zonă turistică vizitată anual de zeci de mii de oameni. De mai bine de trei luni sunt probleme, iar anchetatorii au descoperit acum că bacteriile care provoacă intoxicaţii alimentare ar proveni de la mai multe unităţi turistice din apropierea Barajului Vidraru, unde vidanjarea nu s-ar fi făcut de ani de zile. Mai mult dosare penale au fost deschise pentru infracţiuni de mediu.

Au fost date și amenzi, însă ce se întâmplă acum depășește clar zona de sancțiuni administrative. Este vorba despre o penală în toată regula, declanșată după ce bacterii periculoase au ajuns în apa de la robinet din Curtea de Argeș și oamenii nu mai pot folosi această apă pentru lucrurile casnice, așa că sunt nevoiți să vină la izvoare. Unu este instalat în curtea Mănăstirii Curtea de Argeş, dar sunt și rezervoare publice puse în tot orașul pentru ca oamenii să aibă de unde să-și ia apa potabilă.

În urma controlelor făcute la mai multe unități turistice aflate în aval de Barajul Vidraru au fost descoperite aceste nereguli grave. Concret, fosele septice nu ar fi fost vidanjate de ani de zile, unele bazine nu erau etanșe, iar conținutul, toată mizeria, s-a infiltrat direct în sol. În pânza freatică, în unele cazuri, apele uzate ar fi fost evacuate ilegal.

Inspectorii au observat și o diferență foarte mare între cantitatea de apă potabilă consumată de aceste unități și volumul de ape uzate, vidanjate. Un indiciu clar că reziduurile nu erau gestionate corect. Pentru aceste nereguli au fost aplicate amenzi, însă, în paralel, au fost deschise patru dosare penale pentru infracțiuni de mediu. Dosarele au fost preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, tocmai din cauza impactului major.

"Așa ne chinuim, așa ne chinuim și ne mai chinuim de acum încolo. Dacă vii de la Capra în jos, toate devărsările dau direct în apă. Ne chinuim cu bidoanele de aici, noi trebuia să avem apă. Aici în zona asta trebuia să fie apă până în cădere, fără niciun ban, din munte. A dus o coloană de apă până la Curtea, dar putea să ducă până la București", spun localnicii revoltaţi.

Negligență transformată în dosare penale momentan in rem, după ce au fost descoperite aceste nereguli la unitățile de cazare, fose septice, mizeria, tot ce era acolo, toate devărsările mergeau mai departe în pânza freatică, care, bănuiesc anchetatorii, contaminau apa potabilă din Curtea de Argeș.

