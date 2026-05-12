12 cadre medicale din Olanda, în carantină după ce au încălcat protocolul când tratau un pacient cu hantavirus

Un spital din Olanda a plasat în carantină 12 membri ai personalului medical, după ce probe de sânge și urină provenite de la un pacient infectat cu hantavirus au fost manipulate fără respectarea protocoalelor stricte de siguranță. Pacientul, un pasager al navei de croazieră Hondius, a fost internat pe 7 mai la spitalul Radboudumc din Nijmegen.

Reprezentanții unității medicale au precizat că măsura este una preventivă și că riscul de infectare este foarte scăzut. Personalul va rămâne în carantină timp de șase săptămâni, iar activitatea spitalului continuă normal, potrivit Reuters.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că numărul cazurilor confirmate de hantavirus din tulpina Andes a ajuns la nouă. Virusul, care poate fi mortal, este transmis în principal de rozătoare sălbatice, însă în cazuri rare poate fi transmis și între oameni prin contact apropiat.

Focarul provine de pe nava de croazieră de lux Hondius, care a debarcat pasagerii în Insulele Canare și se îndreaptă acum spre Olanda. Potrivit autorităților, trei persoane - un cuplu olandez și un cetățean german - au murit de la începutul epidemiei.

OMS a precizat că toate cazurile suspecte au fost izolate și monitorizate atent și că, deocamdată, nu există semnele unui focar extins. Cu toate acestea, oficialii avertizează că perioada lungă de incubație a virusului ar putea duce la apariția unor noi cazuri în următoarele săptămâni.

Mai multe țări au luat măsuri de carantină pentru pasagerii navei. În SUA, 18 persoane au fost izolate după întoarcerea din croazieră, iar în Spania un turist a fost confirmat pozitiv și internat într-un spital militar din Madrid.

