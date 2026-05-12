Angajaţii Guvernului îi cer lui Ilie Bolojan măriri salariale după modelul Romgaz

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi solicită public premierului interimar Ilie Bolojan să aplice aceeaşi măsură atunci când vorbeşte despre performanţă, salarizare şi responsabilitate în sectorul public, pornind de la aprobarea în Guvern a majorării salariale a angajaţilor Romgaz.

"Declaraţiile făcute în data de 11 mai, prin care aţi justificat majorările salariale acordate angajaţilor Romgaz prin performanţă, proiecte strategice şi nevoia de motivare a echipelor care livrează, obligă Guvernul la coerenţă. Dacă oamenii care livrează trebuie plătiţi corespunzător, atunci acest principiu nu poate fi rezervat doar unor categorii convenabile politic. Am luat act de faptul că aţi confirmat explicit aprobarea creşterilor salariale şi aţi susţinut că măsura este justificată de performanţele companiei, de proiectele strategice aflate în derulare, de nevoia de implicare, de necesitatea existenţei unor echipe capabile să ducă proiectele la capăt şi de principiul potrivit căruia, atunci când un om livrează şi o echipă performează, aceştia trebuie plătiţi corespunzător şi pot beneficia inclusiv de bonusuri. SAALG nu contestă acest principiu. Dimpotrivă, îl consideră corect, necesar şi sănătos pentru orice stat care pretinde performanţă instituţională. Ceea ce contestăm este aplicarea sa selectivă", susţin reprezentanţii SAALG, marţi, într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului interimar Ilie Bolojan, citată de Agerpres.

Autorii scrisorii adaugă faptul că în cazul în care principiul invocat este valabil pentru o companie strategică din energie, el trebuie să fie valabil, cu atât mai mult, pentru oamenii care susţin funcţionarea statului, atragerea fondurilor europene, implementarea PNRR, coordonarea programelor strategice, fundamentarea actelor normative, raportarea către instituţiile europene şi gestionarea obligaţiilor pe care statul român şi le-a asumat.

"Aţi afirmat că nu este o problemă majorarea salarială atunci când există investiţii importante, proiecte împinse înainte şi echipe care livrează. Tocmai de aceea, vă solicităm să aplicaţi aceeaşi logică şi Aparatului de Lucru al Guvernului. Proiectele europene, jaloanele PNRR, cererile de plată, programele strategice, actele normative cu impact naţional, mecanismele interinstituţionale şi relaţia tehnică a României cu instituţiile europene nu se realizează singure. Ele nu sunt rezultatul exclusiv al unor declaraţii politice, ci al muncii continue, adesea invizibile, a unor oameni care elaborează, verifică, fundamentează, avizează, centralizează, corelează, implementează, dezvoltă, răspund observaţiilor, gestionează termene, repară erori, acoperă lipsuri şi asigură continuitatea administrativă a statului", se arată în scrisoarea adresată premierului.

Referitor la afirmaţiile şefului Executivului, potrivit cărora nu este normal ca persoane sau echipe care nu livrează să beneficieze de salarii mari, bonusuri ori sporuri consistente, SAALG subliniază că această afirmaţie nu poate fi analizată în mod abstract, fără a privi cauzele reale ale pierderii capacităţii administrative.

"Explicaţia este, de foarte multe ori, că statul a pierdut din oamenii care livrau. Nu se mai "livrează" la acelaşi nivel pentru că mulţi lucrători calificaţi au plecat din sistemul public, obosiţi, umiliţi, demotivaţi de declaraţii publice nedrepte, inclusiv prin declaraţiile domniei-voastre, de salarii care nu reflectă complexitatea muncii lor, de lipsa de respect instituţional şi de nerecunoaşterea valorii lor profesionale. Nu se mai poate cere acelaşi volum de rezultate de la structuri care au fost subţiate constant, fără nicio strategie reală de retenţie, fără mecanisme de motivare şi fără o minimă preocupare pentru păstrarea expertizei", mai susţin reprezentanţii SAALG.

Aceştia dau ca exemplu Cancelaria prim-ministrului, care sub conducerea lui Mihai Jurca a ajuns în mai puţin de 8 luni de la aproximativ 175 de angajaţi la 115 angajaţi.

"Este expresia unui exod profesional, a unei pierderi de memorie instituţională, de capacitate tehnică. (...) În aceste condiţii, este profund nedrept ca, după ce sistemul a fost slăbit prin plecarea personalului calificat, vina pentru întârzieri, blocaje sau pierderea ritmului administrativ să fie transferată asupra celor care au rămas. (...) Nu oamenii rămaşi în administraţie trebuie să explice de ce statul nu mai livrează la acelaşi nivel, ci decidenţii trebuie să explice de ce au creat condiţiile în care oamenii care livrau au ales să plece", se spune în scrisoare.

Totodată, SAALG atrage atenţia că aparatul administrativ nu poate funcţiona la nesfârşit pe loialitate, sacrificiu personal şi improvizaţie, iar statul nu poate cere performanţă europeană cu resurse umane demotivate.

Prin urmare, sindicaliştii de la Guvern solicită, în mod ferm, ca Guvernul să dispună de urgenţă analiza şi promovarea unei măsuri concrete de majorare a veniturilor salariale ale personalului din Aparatul de Lucru al Guvernului, în aceeaşi logică instituţională aplicată în cazul Romgaz: caracter strategic al activităţii, necesitatea motivării personalului, retenţia specialiştilor, continuitatea proiectelor majore şi recunoaşterea performanţei.

"În subsidiar, în situaţia în care Guvernul apreciază că majorarea permanentă necesită un parcurs normativ distinct, solicităm acordarea unei sume unice de 15.000 lei pentru fiecare salariat eligibil, prin mecanismul juridic identificat de Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii şi Secretariatul General al Guvernului, inclusiv sub forma unui stimulent, a unei prime, a unei compensaţii, a unei majorări temporare, a unei sume forfetare ori a oricărui alt instrument legal aplicabil personalului plătit din fonduri publice", se mai solicită în scrisoarea adresată premierului.

