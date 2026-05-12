Televiziunea rusă a difuzat imagini în care Vladimir Putin conduce un SUV rusesc Aurus prin centrul Moscovei pentru a se întâlni cu fosta lui profesoară, Vera Gurevici, la o cină organizată la reședința prezidențială după evenimentele dedicate Zilei Victoriei.

Putin a mers cu SUV-ul Aurus la un hotel din Moscova pentru a se întâlni cu fosta lui profesoară - Profimedia Images

Printre invitații de onoare la parada de Ziua Victoriei din Moscova s-a numărat și Vera Gurevici, fosta profesoară a lui Vladimir Putin. După paradă, aceasta a rămas în capitala Rusiei, unde a luat cina cu președintele rus.

Liderul de la Kremlin a venit personal, într-un SUV Aurus, să o ia de la hotel, apoi cei doi au luat cina împreună la Kremlin. Presa rusă a difuzat imagini cu momentul întâlnirii, în care Putin își salută fosta profesoară în holul hotelului și discută cu alți invitați, scrie presa rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, invitata specială a președintelui rus a urmărit întreaga paradă, iar apoi a mai rămas câteva zile la Moscova. Vera Gurevici, în vârstă de 92 de ani, a fost diriginta lui Vladimir Putin la Școala nr. 193 din Leningrad.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Parada de ziua Victoriei, odinioară grandioasă, a fost mai săracăcioasă ca oricând la Moscova. De teama unor atacuri ucrainene, administraţia de la Kremlin a luat măsuri stricte de securitate, iar la defilare a participat doar o mică parte din Armată Roşie. În discursul său, Vladimir Putin a atacat, ca de obicei, NATO.

Invitaţii din lojă au putut urmări pe ecrane uriaşe imagini cu submarine, avioane de vânătoare, arme laser sau drone. Şi numărul soldaţilor veniţi la paradă a fost cu mult mai mic decât de obicei. Nu au lipsit, însă, batalioanele care au luptat pe frontul din Ucraina, şi nici trupele nord-coreene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰