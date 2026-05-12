Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care reglementează cadrul legislativ pentru derularea programului european SAFE de înarmare. Susţine că Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța fără avizul Consiliului Legislativ. Separat, şi Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026, care se referă şi la Programul SAFE. AUR a acuzat săptămâna trecută că OUG adoptată de Guvernul Bolojan după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură este neconstituțională.

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență adoptată de Guvern, care include reglementări privind programul SAFE, pe motiv de procedura de adoptare. Avocatul Poporului a acuzat încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un guvern demis, nerespectarea ordinii de sesizare a Camerelor prevăzută de art. 75 din Legea fundamentală, precum şi încălcarea interdicției de adoptare a ordonanțelor de urgență care produc efecte negative asupra unor drepturi și libertăți. Documentul complet poate fi consultat aici!

AUR a acuzat săptămâna trecută că Ordonanța de Urgență 38/2026, adoptată de Guvernul Bolojan după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură, este neconstituțională și a cerut Avocatului Poporului să o atace la Curtea Constituțională.

De asemenea, Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat şi ea un conflict constituţional între Parlament şi Guvern privind OUG 38/2026 şi a cerut sesizarea CCR. Guvernul interimar spune că ordonanța era necesară pentru accesarea rapidă a fondurilor și investițiilor europene din programul SAFE, accelerarea investițiilor în industria de apărare şi protejarea unor companii considerate strategice. Iar preşedintele Nicuşor Dan a anunţat azi că programul SAFE este în grafic şi că până la 31 mai România va avea semnate toate contractele din cadrul acestui program.

Articolul continuă după reclamă

"Comisia constată existenţa un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern şi apreciază că preşedintele Senatului are obligaţia de a sesiza, în temeiul art. 146 lit. e din Constituţie, Curtea Constituţională a României", se arată în punctul de vedere al Comisiei transmis, marţi, Biroului permanent. Decizia finală referitoare la sesizarea CCR de către preşedintele Senatului va fi luată de Biroul permanent.

Preşedintele Comisiei pentru constituţionalitate, Nadia - Cosmina Cerva (PACE-Întâi România), a afirmat că ordonanţa a fost adoptată pe 8 mai, dar publicată în Monitorul Oficial cu data de 4 mai. "Comisia consideră că ar exista şi posibile acte de natură penală şi organismele abilitate ar trebui să sesizeze şi aceste organe şi în funcţie de ce văd organele în aceste documente când vor fi ridicate, pentru că noi nu am avut acces la ele, să facă cercetări şi de natură penală. (...) Chiar şi o persoană civilă fără studii poate observa că suntem în prezenţa cel puţin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poţi să publici în Monitorul Oficial o ordonanţă adoptată în 8 mai cu data de 4. Pe 8 mai, Guvernul nu mai avea puteri depline, era deja adoptată moţiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă mai multe legi. Aţi văzut că în Ordonanţă au completat 12 puncte noi. Există obligaţia preşedintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curta Constituţională cu acest conflict", a explicat Cerva.

PSD a solicitat Biroului permanent al Senatului sesizarea Comisiei de constituţionalitate pentru verificarea unui eventual conflict de natură constituţională între Guvern şi Parlament în privinţa Ordonanţei SAFE, preciza, luni, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. "Guvernul demis Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o OUG, deşi nu mai era în funcţie. (...) În data de 4 mai, înainte de demitere, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi acea ordonanţă de urgenţă cu privire la Programul SAFE de înzestrare a armatei. În timpul şedinţei, la acea ordonanţă au fost adăugate 12 puncte pe ordinea de zi, printre care şi facilităţi acordate unor agenţi economici, lucru care din punctul nostru de vedere ar fi necesitat un nou aviz al Consiliului Legislativ, având în vedere schimbarea fundamentală a Ordonanţei", a motivat Zamfir demersul.

Luni, Biroul permanent a decis trimiterea ordonanţei de urgenţă SAFE către Comisia de constituţionalitate, care trebuie să emită un punct de vedere până miercuri. După acest termen, ordonanţa va intra în circuitul de avizare al forului legislativ, a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Abrudean a arătat că 'nu există nicio problemă' procedurală în modul în care Guvernul a adoptat ordonanţa.

El a precizat că, din perspectiva sa de fost secretar general al Guvernului, lucrurile au fost "cât se poate de clare" că Executivul a procedat întocmai conform procedurii prevăzute în legea 561/2009, care reglează exact parcursul unui act normativ venit de la Guvern.

"Ordonanţa a fost adoptată în termen, adică în 4 mai, ulterior, fiind nişte modificări în cadrul şedinţei de Guvern, lucru care se întâmplă frecvent, a fost necesar un nou aviz al Consiliului Legislativ care a venit iarăşi în termenul în care Guvernul era încă în funcţie, nu era demis în 5 mai. Ulterior, a fost repus în şedinţa din 8 mai pentru a lua act de acel aviz, deci n-a fost nicio încălcare de niciun fel", a susţinut Abrudean.

Documente: Avocatul Poporului.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰