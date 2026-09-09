2 români, arestaţi în Spania după ce au furat bijuterii de 17.000 de euro. Le-au ascuns în scutecul fiicei lor

Doi români au fost arestaţi în Spania după ce au furat bijuterii, în valoare de 17.000 de euro, dintr-un cunoscut magazin din Ibiza. Bunurile fuseseră ascunse în scutecul fiicei lor.

Pe 2 septembrie, agenți specializați în investigarea infracțiunilor contra patrimoniului din cadrul Unității pentru Criminalitate Specializată și Violentă a Poliției Naționale din Ibiza au reținut un bărbat și o femeie, ambii de origine română, suspectați că ar fi autorii unui furt comis pe 27 august anul acesta într-un cunoscut magazin de bijuterii din orașul Ibiza, scrie Noticias Mallorca.

Ancheta a început imediat după primirea unei plângeri în care se arăta că o femeie ar fi sustras, profitând de neatenția personalului, mai multe bijuterii în valoare totală de 17.100 de euro dintr-o bijuterie situată în centrul orașului Ibiza.

Au ascuns bijuteriile în scutecele fiicei lor

Polițiștii au reușit să o identifice pe femeie cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului. Din acel moment, a fost declanșată o amplă operațiune pentru localizarea acesteia, precum și a bărbatului despre care anchetatorii aveau informații că ar fi acționat în complicitate cu ea.

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După mai multe zile de căutări, femeia, pe numele căreia exista și o altă semnalare în evidențele poliției pentru o faptă similară petrecută în localitatea Estepona, a fost depistată în portul din Ibiza, în timp ce încerca să se îmbarce spre Valencia.

Femeia a fost reținută pe loc, iar polițiștii au început să urmărească autoturismul cu care aceasta se deplasase. Mașina a fost ulterior interceptată în localitatea San Antonio, unde a fost reținut și bărbatul, acuzat la rândul său de implicare în furt.

În urma percheziției corporale și a verificării autoturismului în care se afla bărbatul, polițiștii în civil au descoperit bijuteriile furate. Acestea fuseseră ascunse în scutecul fiicei celor doi.

După îndeplinirea procedurilor legale, cei doi suspecți au fost prezentați autorității judiciare.