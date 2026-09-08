Pilot salvat dintr-un Ferrari în flăcări chiar de rivalul său. Momentul în care eroul sare în flăcări, filmat

Un pilot britanic de curse spune că este în viaţă datorită unui rival care şi-a abandonat propria maşină pentru a-l salva dintr-un Ferrari cuprins de flăcări. Olandezul Loek Hartog a oprit în timpul unei curse din China GT Championship, la Shanghai, a încercat să stingă incendiul şi l-a scos pe Ollie Millroy din maşină.

Rival pe pistă, salvator după accident. Un pilot l-a scos pe Ollie Millroy din Ferrari-ul în flăcări - Ollie Millroy | Instagram

Accidentul s-a produs în timpul cursei China GT Championship de la Shanghai. Loek Hartog şi-a oprit imediat maşina după ce a văzut Ferrari-ul lui Ollie Millroy cuprins de flăcări, scrie BBC.

Pilotul olandez a coborât, a folosit un extinctor pentru a încerca să stingă focul şi apoi l-a scos pe Millroy din maşină.

"În această seară sunt încă în viaţă datorită în totalitate unui singur om", a scris Ollie Millroy într-o postare pe Instagram.

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"Loek Hartog a oprit imediat, fără să fie vreun comisar de traseu sau vreo echipă de pompieri la vedere, şi şi-a riscat propria viaţă pentru a mă scoate din maşină."

Organizatorii au transmis că vor analiza incidentul şi vor investiga circumstanţele în care s-a produs.

Aceştia au precizat că "vor analiza şi investiga în continuare accidentul şi vor formula planuri mai cuprinzătoare pentru a remedia deficienţele din organizarea competiţiei, asistenţă, intervenţia de urgenţă, operaţiunile de salvare şi serviciile medicale".

Pilotul britanic nu îşi aminteşte momentul accidentului

Millroy spune că nu îşi aminteşte ce s-a întâmplat în intervalul de aproximativ 30 de secunde dinaintea accidentului şi până la o oră după impact.

"Nu îmi amintesc nimic din intervalul cuprins între 30 de secunde înainte de accident şi o oră după el, dar îmi voi aminti pentru tot restul vieţii incredibilul său act de curaj", a spus pilotul britanic.

Millroy a vorbit şi despre momentul în care le va povesti celor trei copii ai săi despre omul care i-a salvat viaţa.

"Într-o zi le voi spune celor trei copii ai noştri această poveste, iar Loek va fi şi în ochii lor cel mai mare supererou din istorie."

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Cinci coaste rupte şi un plămân afectat în urma accidentului

Ollie Millroy a dezvăluit că a suferit cinci fracturi costale, o fractură de claviculă, o mână şi un deget rupte, precum şi o contuzie pulmonară.

"Ar fi putut fi mult mai rău", a spus el.

"Mulţumesc, Loek. Îţi datorez viaţa pentru gestul tău altruist."

Loek Hartog i-a răspuns pilotului britanic: "Sunt atât de recunoscător că m-am aflat exact în locul în care trebuia să fiu, în acel moment."

"Am văzut o maşină transformându-se într-o uriaşă minge de foc"

Ulterior, Loek Hartog a povestit, tot pe Instagram, momentul în care a decis să oprească.

"Când am văzut, mult în faţă, o maşină transformându-se într-o uriaşă minge de foc, nu prea exista vreo decizie de luat."

"Din ceea ce văzusem, chiar am crezut că pilotul s-ar putea să nu reuşească să iasă singur. Am oprit, am coborât şi m-am îndreptat spre maşină. Nu a existat niciun moment de ezitare", a mai precizat Loek Hartog, pilotul olandez.

Pilotul olandez recunoaşte însă că intervenţia a fost extrem de periculoasă.

"A fost înfricoşător. Au existat momente în care nu ştiam dacă voi reuşi cu adevărat să-l scot pe Ollie de acolo."

"Dar nu este vorba despre ceea ce am făcut eu şi sunt sigur că mulţi oameni aflaţi în aceeaşi situaţie ar fi reacţionat exact la fel."

Echipa lui Millroy acuză probleme grave de siguranţă

AAI Motorsport, echipa lui Ollie Millroy, a anunţat după accident că nu va mai participa la nicio cursă organizată de China GT.

Într-un comunicat extrem de critic la adresa standardelor de siguranţă de la cursa de sâmbătă, echipa i-a acuzat pe organizatori de neglijenţă.

AAI Motorsport susţine că maşina lui Millroy "a continuat să ardă mai mult de un minut" după accident şi că "nu au fost observate operaţiuni prompte şi eficiente de stingere a incendiului şi de salvare".

"Ce s-ar fi putut întâmpla dacă acel pilot nu ar fi intervenit astăzi?", a transmis echipa.

"Acceptăm pericolele inerente sporturilor cu motor, dar nu putem accepta sub nicio formă ca un pilot să fie expus unui risc de moarte care putea fi evitat."