Regulile transportului maritim mondial se prăbușesc. Avertismentul marilor puteri maritime

Sistemul maritim internațional, care a funcționat zeci de ani pe baza unor reguli clare, se destramă, au avertizat cele mai mari state maritime ale lumii. Avertismentul vine în contextul războaielor din Ucraina și din Orientul Mijlociu, precum și pe fondul extinderii flotei din umbră care operează în afara controlului occidental, relatează Financial Times.

Industria transportului maritim a fost protejată timp de decenii de norme care garantează libertatea navigației și neutralitatea navelor comerciale, iar prăbușirea acestor principii reprezintă un risc grav pentru comerțul mondial, a transmis un grup format din 18 mari puteri maritime.

"Fără comerțul maritim, lanțurile de aprovizionare s-ar fragmenta, iar economia globală, așa cum o ştim, s-ar opri brusc", a avertizat grupul într-un comunicat publicat marți.

Comerțul mondial pe mare, sub presiune

Lupta pentru controlul Strâmtorii Ormuz, pandemia de Covid-19 și aşa-numita flotă din umbră apărută în sancțiunilor impuse de Occident nu sunt doar "șocuri episodice", ci "semnale ale unei schimbări structurale în mediul în care funcționează comerțul global", a declarat grupul.

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Numit Consultative Shipping Group, acesta reprezintă mai bine de o cincime din comerțul mondial. Este prima intervenție publică a CSG de la înființarea sa, în urmă cu peste 60 de ani. Din grup fac parte state precum Grecia, Singapore, Danemarca, Japonia, Canada, Marea Britanie, Țările de Jos și Coreea de Sud.

"Rutele maritime devin tot mai mult instrumente de presiune și surse de risc", a avertizat CSG. Evenimentele recente arată cât de "fragil" poate fi sistemul comerțului maritim, au mai completat marile puteri maritime.

Statele au făcut această declarație rară din cauza îngrijorărilor tot mai mari privind fragmentarea sectorului maritim și subminarea standardelor stabilite de Organizația Maritimă Internațională, organismul ONU care reglementează industria transportului naval, a explicat pentru Financial Times, Brian Wessel, directorul general al Autorității Maritime Daneze, instituția care conduce CSG.

"Timp de decenii, am construit comerțul global pornind de la presupunerea că navele se pot deplasa liber dincolo de granițe. Această presupunere este acum sub presiune", a mai adăugat el.

Peste 80% din comerțul mondial este transportat pe mare, iar navele funcționează conform regulilor stabilite de IMO. Organizația a fost înființată oficial în 1948, însă ideea datează din secolul al XVII-lea, când a fost consacrat pentru prima dată conceptul de mare liberum, adică "mare liberă".

Lupta pentru controlul punctelor strategice

Din cauza rolului lor în comerțul mondial, navele au devenit tot mai des ținte și instrumente în confruntările geopolitice, subliniază FT.

Rusia, Ucraina, SUA și Iran au atacat în acest an nu doar ţinte maritime militare, ci şi civile. Iar încercările Iranului de a introduce un sistem de taxe pentru tranzitul prin strâmtoare Ormuz arată vulnerabilitatea punctelor maritime strategice.

Teheranul a anunțat luni că este aproape de un acord cu Omanul privind gestionarea traficului naval. Nu este clar dacă va fi percepută o taxă de tranzit pentru Ormuz.

Armatorii și organizațiile maritime au avertizat că taxarea ar crea un precedent periculos și ar putea determina și alte state aflate în apropierea unor puncte maritime strategice să adopte măsuri similare.

Ce este flota din umbră

În același timp, sancțiunile impuse Rusiei și Iranului de SUA, UE și Marea Britanie au dus la extinderea rapidă a unei flote de petroliere din umbră, care numără în prezent peste 1500 de nave, potrivit TankerTrackers.com.

Înseamnă aproape o cincime din flota mondială de petroliere. Aceste nave nu beneficiază de polițe tradiționale de asigurare.

O astfel de navă, numită Caroline Bezengi, care transporta aproximativ 800.000 de barili de petrol rusesc, a lovit în această vară o mină în largul coastelor Omanului.

Petrolierul nu are o asigurare de despăgubire. În aceste condiții, guvernul din Oman ar putea fi nevoit să suporte costuri de milioane de dolari pentru operațiunile de curățare.