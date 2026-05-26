Şase români au fost răniţi după ce două microbuze cu turişti s-au ciocnit în Antalya

Un accident între două microbuze turistice a avut loc în districtul Serik din Antalya. 13 turişti au fost răniţi, printre ei fiind şi 6 cetăţeni români, informează presa turcă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:00, pe Bulevardul Turizm din zona Belek-Kadriye. Un microbuz de turism condus de Mustafa O., care circula dinspre Belek spre cartierul Kadriye, s-a ciocnit cu un alt microbuz de turism, condus de Halil A., care venea din sens opus, scrie Burdur Yenigun.

În urma impactului, 13 turişti aflaţi în cele două vehicule au fost răniţi. Autorităţile au transmis că este vorba despre 7 cetăţeni ruşi şi 6 cetăţeni români, ale căror identităţi nu au fost făcute publice.

După ce localnicii au sunat la urgenţe, la faţa locului au fost trimise echipaje medicale şi de poliţie. Răniţii au primit primele îngrijiri, apoi au fost transportaţi cu ambulanţele la spital.

Potrivit informaţiilor disponibile, starea lor de sănătate este bună.

Poliţia turcă a început cercetările pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs accidentul.

