România a ridicat patru avioane de luptă noaptea trecută, după ce o dronă rusească a intrat 8 kilometri pe teritoriul ţării noastre. S-a întâmplat în timpul unui atac brutal al Rusiei, soldat cu cel puţin 25 de morţi. În acest timp, Volodimir Zelenski a ajuns în Turcia, pentru a căuta sprijin împotriva invadatorilor. Presa americană scrie însă că Washingtonul şi Moscova au negociat în secret un plan de pace, care ar urma să îi fie impus zilele următoare preşedintelui ucrainean.

În România, alarma s-a dat puţin după miezul nopţii, în plin atac al ruşilor asupra Ucrainei. "La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național", a declarat Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN. Drona a venit dinspre Ucraina şi a zburat spre Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut. Timp de 12 minute, a reapărut de mai multe ori pe radare în judeţul Galaţi. Două avioane germane Eurofighter au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu şi alte două F-16 româneşti au decolat de la Câmpia Turzii. Piloţii au decis să nu doboare drona pentru că nu reprezenta un pericol real şi totul arată că a ieşit din ţara noastră. Ministrul Apărării trage însă un semnal de alarmă.

Europa se pregăteşte de conflict

"Cad dronele în fiecare săptămână lângă Dobrogea şi avem foarte multe provocări. Trebuie să primim mai mulţi oameni în armată", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării. Rusia atacă Ucraina fără încetare. Sute de drone şi rachete au distrus cartiere întregi din Liov şi Harkov. Cel mai rău a fost în Ternopil, rachetele au incendiat două blocuri. 25 de oameni au fost ucişi pe loc, iar alţi 60, printre care şi 15 copii, au fost răniţi. În paralel, şi Europa se pregăteşte de conflict. Comisia Europeană a anunţat înfiinţarea unui Schengen militar, care să ajute la deplasarea rapidă a militarilor în cazul unui atac al Rusiei. Noul sistem va reduce perioada de transport de la 45 de zile la doar 3.

"Cu cât mai repede putem deplasa forţele militare cu atât mai puternice sunt apărarea şi descurajarea noastre. Trebuie să reducem barierele administrative", a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene. În cazul României, propunerea înseamnă bani pentru construirea autostrăzii şi liniei de cale ferată care va lega Bucureştiul de Salonic, un proiect deja aprobat la nivel european. În acest timp, presa din Statele Unite scrie că administraţia Trump lucrează deja, în secret, la un plan de pace împreună cu ruşii. Documentul acoperă încheierea conflictului, garanţii oferite Kievului si securitate în Europa. Potrivit publicaţiei Politico, înţelegerea ar putea fi semnată săptămâna viitoare.

