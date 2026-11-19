Hana, o femeie de 31 de ani din Gelsenkirchen, Germania, a primit o amendă după ce s-a așezat pe o bancă dintr-un loc de joacă și a început să plângă, pe motivul că nu era însoțită de un copil. Acum, amenzile ar putea deveni și mai mari.

"În acea perioadă eram foarte stresată din cauza studiilor și a problemelor financiare", și-a amintit Hana, într-o declarație pentru WDR, despre cele întâmplate pe 25 octombrie. Femeia a vrut să se liniștească și a ieșit la o plimbare în parcul Glückauf din Gelsenkirchen. La un moment dat, emoțiile au copleșit-o, iar tânăra de origine siriană a izbucnit în plâns.

Pentru a se liniști, tânăra s-a așezat pe o bancă dintr-un loc de joacă și și-a sunat mătușa. "Voiam doar să fiu singură și să nu mă vadă nimeni", a povestit ea.

S-a ales cu o amendă, după ce s-a aşezat pe o bancă într-un loc de joacă

În acel moment, trei angajați ai serviciului local de ordine publică s-au apropiat de ea. Însă, în loc să primească o vorbă bună, Hana s-a ales cu o amendă. Femeia trebuia să plătească 25 de euro pentru că stătea pe o bancă din locul de joacă fără să fie însoțită de un copil. Cazul a fost relatat pentru prima dată de publicația WAZ.

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"Unde mai este omenia? Dacă vezi pe cineva care plânge, nu ai putea mai întâi să-l întrebi dacă este bine, dacă are nevoie de ajutor? Apoi mi-ar fi putut explica frumos că nu am voie să stau acolo fără copii", a spus tânăra.

Hana susține că nu știa că nu are voie să stea pe acea bancă. Mai multe persoane cu care jurnaliștii WDR au discutat despre incident au avut reacții asemănătoare.

"Mi se pare absurd să amendezi o femeie care vrea doar să se odihnească puțin", a spus un bărbat care se plimba prin parcul Glückauf.

"Locuiesc aici de 64 de ani și m-am așezat mereu pe bancă. Nu a venit niciodată nimeni să mă controleze", s-a plâns o altă femeie din Gelsenkirchen. "Este revoltător", a fost reacția oamenilor.

Folosirea neautorizată a locurilor de joacă

Potrivit articolului 12 din regulamentul local de ordine publică din Gelsenkirchen, folosirea neautorizată a locurilor de joacă poate fi sancționată cu amenzi de până la 55 de euro.

În locurile de joacă din oraș au voie să intre doar copiii cu vârsta de până la 14 ani și adulții care îi supraveghează. Această regulă este afișată și pe un panou.

"Locurile de joacă sunt pentru copii. Prin urmare, adulții nu au, în general, voie să se afle acolo dacă nu sunt însoțiți de copii", a declarat Simon Nowack, reprezentant al CDU în Consiliul Local din Gelsenkirchen.

Hana spune că înțelege de ce există această regulă.

"Auzim tot timpul despre copii răpiți. De aceea, astfel de reguli sunt foarte importante. Dar și mai important este modul în care sunt aplicate", a explicat femeia, care și-ar dori ca autoritățile să dea dovadă de mai multă înțelegere.

Amenzile ar putea deveni și mai mari

În loc să renunțe la aceste sancțiuni, autoritățile locale au discutat marți despre majorarea amenzilor.

Pe viitor, serviciul de ordine publică ar putea aplica amenzi de până la 60 de euro pentru încălcarea regulilor din locurile de joacă. Printre abaterile sancționate se numără și statul pe o bancă fără a avea acest drept.

Și alte amenzi ar urma să crească. Pentru fumatul în locurile de joacă, sancțiunea ar putea crește de la 35 la 60 de euro, iar pentru aruncarea sau scuiparea cojilor de semințe de floarea-soarelui pe jos, de la 25 la 55 de euro.

De asemenea, persoanele care rămân în zonele destinate activităților sportive și recreative după ora 22:00 ar putea primi o amendă de 60 de euro.

Cazul femeii pare să-i fi făcut și pe politicienii din Gelsenkirchen să se gândească mai atent la modul în care sunt aplicate regulile.

"Nu trebuie să ajungem în situația în care o interpretare prea strictă a regulilor afectează calitatea vieții în spațiile publice sau îi transformă pe cetățeni în infractori pentru lucruri mărunte", a transmis Wiebke Wexeler, reprezentantă a unui grupului politic german, într-un răspuns pentru WDR.

Aceasta a cerut ca autoritățile să analizeze fiecare situație cu mai multă atenție și să folosească mai bine libertatea de a decide când este necesară o sancțiune.

Reprezentanții SPD din Consiliul Local consideră că, în cazul Hanei, un simplu avertisment ar fi fost mai potrivit. Totuși, aceștia susțin regulamentul și majorarea amenzilor, inclusiv în cazul persoanelor care scuipă coji de semințe pe jos.

"Nu este vorba doar despre scuipatul cojilor de semințe, ci și despre murdărirea orașului nostru. Considerăm că este absolut corect să luăm măsuri împotriva acestui comportament", au transmis reprezentanții SPD.

Hana consideră că o amendă de până la 60 de euro pentru simplul fapt că cineva stă pe o bancă dintr-un loc de joacă este exagerată.

"Cred că este în regulă să le atragi atenția oamenilor atunci când greșesc și să încerci să-i descurajezi să repete acel comportament. Dar amenzile nu ar trebui folosite ca o sursă de venit", a declarat femeia.