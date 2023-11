Vezi și

După cinci săptămâni de negocieri, Israel şi gruparea Hamas au ajuns la un acord: 50 de femei şi copii răpiţi pe 7 octombrie vor fi eliberaţi în următoarele zile. Negocierile au fost intermediate de Qatar, iar cei trei membri ai cabinetului de război, Benjamin Netanyahu, ministrul apărării şi fostul general Benny Gantz, le-au aprobat într-un final. După ore de discuţii, şi Guvernul şi-a dat acordul. "Doresc să precizez: suntem în război și vom continua războiul. Vom continua războiul până când ne vom atinge toate obiectivele, să eliminăm Hamas", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

În schimbul ostaticilor, Guvernul de la Tel Aviv va elibera 150 de deţinuţi din închisori. Cei mai mulţi dintre ei sunt adolescenţi cu vârste sub 18 ani şi au fost condamnaţi pentru atacuri cu pietre. 300 de camioane cu ajutoare vor intra în Gaya n fiecare dintre cele patru zile de "pace". Dacă armistiţiul îşi va atinge scopul, nu este exclus să aibă loc un nou schimb de prizonieri spun autorităţile israeliene. Printre cei care aşteaptă cu sufletul la gură sunt şi rudele a şase români cu dublă cetăţenie.

Întreaga familie a unui român, Remus, cele două fete, Sharon și Danielle, cele trei nepoate şi ginerele a fost răpită. Fetiţele ar fi eliberate chiar mâine, cu primul grup care ar urma să treacă graniţa în Egipt. La Tel Aviv, rudele s-au strâns deja în centrul oraşului şi numără orele până când speră că îi vor revedea pe cei dragi. "Mă gândesc la copii și la ceilalți care sunt acolo și inima mea este ruptă în bucăți. Nu există altă variantă. Suntem cu pistolul la tâmplă", a declarat Smadar Yeshurun, susţinătoare a acordului.

La Vatican, Papa Francisc s-a întâlnit cu familiile ostaticilor, dar şi cu o delegaţie palestiniană. "Am ascultat cât de mult suferă ambele tabere. Războiul are acest efect. Dar aici am depăşit stadiul de război. Ăsta nu e război, este terorism. Vă rog, haideţi să facem pace!", a declarat Papa Francisc. Reuşita acordului se datorează foarte diplomaţiei de la Washington. Imediat după atacurile Hamas, la Washington a fost înfiinţată o celulă de criză formată din doi diplomaţi americani care au ţinut tot timpul legătura cu Qatarul. După ce acordul iniţial a fost pus pe foaie, în discuţii s-a implicat şi şeful CIA, care a luat legătura cu omologul de la Mossad.

"Cea mai importantă mişcare a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, când preşedintele Biden a discutat mai întâi cu premierul Netanyahu, apoi cu emirul Qatarului", a declarat Jake Sullivan, consilier Casa Albă. Până acum, doar patru ostatici au fost eliberaţi. Dacă se respectă procedura, prizonierii vor fi preluaţi de Crucea Roşie şi transportaţi în Egipt prin punctul de trecere a frontierei Rafah. De acolo, ei vor fi preluaţi de oficialii Tel Avivului.

