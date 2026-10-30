La aproape 60 de ore de la catastrofa feroviară care a îndoliat Spania, incertitudinea, durerea şi furia macină familiile victimelor. Doar 13 dintre cei 69 de morţi au fost identificaţi, aşa că rudele celor dispăruţi au umplut reţelele de socializare de fotografii şi semnalmente ale celor dragi. Unii dintre cei care au ieşit pe picioarele lor din mormanele de fiare spun că nu vor mai urca niciodată într-un tren. Ministrul Transporturilor refuză să demisioneze.

Adunaţi în parcări sau în curţile bisericilor, zeci de oameni îşi verifică telefonul din minut în minut. Cu toţii aşteaptă veşti despre rudele de la care nu mai au niciun semn.

Sunt ore sfâșietoare pentru rudele celor dispăruți

În această casă parohială din Toledo, zeci de oameni așteaptă să afle ce s-a întâmplat cu cei dragi. Au dat probe ADN pentru identificarea victimelor, iar acum așteaptă rezultatele. Au trecut două zile de la accident, dar ei încă nu știu dacă își vor găsi apropiații printre victimele din spital, sau dacă vor primi veștile de care se tem cel mai mult.

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În total, 70 de oameni care călătoreau în cele două garnituri au fost daţi dispăruţi. Pe social media, rudele publică fotografii cu tatuaje sau semne particulare, în speranţa că cineva îşi va aminti ceva despre ai lor, iar asta va grăbi veştile dinspre autorităţi.

"Erau nişte prieteni din Sevilla, ale căror trupuri sunt căutate şi acum. Erau nişte oameni foarte buni", explică o femeie.

Sora unei victime: Cumnata mea este devastată, absolut devastată, iar acum este și revoltată.

Reporter: Ți-ai pierdut speranța?

Sora unei victime: Nu, niciodată, niciodată. Știm că este în viață, sunt absolut convinsă.

Cei care au supravieţuit tragediei găsesc abia acum puterea să vorbească despre coşmarul prin care au trecut.

"Se vedeau vagoane complet arse, de parcă ar fi explodat. Din ele ieșeau oameni într-o stare foarte gravă, în timp ce alții începeau să scoată cadavre și să le așeze chiar acolo, lângă noi", povesteşte Sebastian Herrero, supravieţuitor accident.

Supravieţuitorii mărturisesc că nu vor mai urca vreodată într-un tren

Miguel este măcinat de faptul că nu a ştiut să acorde primul ajutor răniţilor de lângă el.

"În dimineața asta, totul m-a luat prin surprindere, am fost furios, simțindu-mă atât de neajutorat", explică Miguel, supravieţuitor.

Reporter: Te mai urci vreodată în tren?

Supravieţuitor: Nicio şansă să mă mai urc vreodată.

Criticat de partidele de opoziţie, care i-au cerut demisia, şi de sindicatele angajaţilor din sistemul feroviar, ministrul spaniol al Transporturilor a ieşit în faţa presei să spună să trenurile sunt sigure. Asta deşi sistemul de securitate feroviară care a picat în ziua tragediei a avut probleme de 160 de ori doar anul acesta.

"Eu aș călători cu trenul. Încă am încredere în sistemul nostru. Ceea ce s-a întâmplat a fost un caz excepțional. Desigur, trebuie să recâștigăm încrederea", menţionează Oscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor.

Pentru a preveni noi accidente, guvernul spaniol ia în calcul suspendarea liniei de mare viteză dintre Madrid şi Barcelona, care urmează să intre în renovare.