A murit încercând să îşi salveze prietenul din barul morţii. Benjamin era o tânără speranţă a boxului elveţian

La 18 ani, Benjamin Johnson a devenit erou. Nu a putut rămâne indiferent la drama care se scria în faţa ochilor săi în barul Le Constellation din Crans-Montana. Aşa că a sărit să îşi salveze prietenul şi a plătit cu viaţa gestul său. Era o tânără speranţă a boxului elveţian.

Benjamin Johnson era membru al Clubului de Box din Lausanne. Federația Elvețiană de Box i-a adus un omagiu tânărului, numindu-l „erou” într-o postare emoționantă.

A murit ca un erou

„Cu profundă tristețe, SwissBoxing a aflat de moartea lui Benjamin Johnson, victimă a tragediei de la Crans-Montana. Benjamin ne-a părăsit ca un erou, ajutându-și prietenul. Gândurile noastre sunt alături de familie, rude și toate victimele acestei tragedii naționale.”

Vorbind despre eroismul său, președintele Federației Elvețiene de Box, Amir Orfia, a declarat: „Acest act suprem de altruism reflectă perfect cine a fost: cineva care i-a ajutat întotdeauna pe ceilalți. Benjamin a fost un atlet promițător și o personalitate radiantă. După ce l-am urmărit cum a crescut, mai întâi ca boxer și apoi ca antrenor, mi-l amintesc ca pe un tânăr mereu pozitiv, zâmbitor și respectuos. Era întotdeauna primul care își susținea coechipierii”.

Benjamin Johnson este una din cele 39 de victime identificate din tragedia din Crans-Montana din noaptea de Revelion.

