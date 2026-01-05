Cum poți locui gratis pe o insulă din Grecia timp de o lună. Interesul este uriaş, iar locurile sunt limitate

O insulă grecească din Marea Egee lansează o ofertă inedită pentru iubitorii de animale: cazare gratuită în schimbul îngrijirii pisicilor fără stăpân. Insula Syros caută voluntari dispuși să petreacă câteva ore pe zi hrănind și îngrijind aproximativ 3.000 de pisici, într-o experiență care îmbină munca în folosul comunității cu evadarea într-un decor de vacanță. Interesul este deja uriaș, iar locurile sunt extrem de limitate.

Insula Syros, situată în centrul Mării Egee, la 70 de mile de portul Pireu, găzduiește aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân, anunță dailymail.co.uk.

Începând cu anii 1990, organizații caritabile precum Syros Cats se ocupă de gestionarea populației, sterilizarea și îngrijirea pisicilor.

Organizația caută acum voluntari "în formă, maturi, sănătoși și independenți" care doresc să ajute în toate aspectele legate de îngrijirea pisicilor pentru o perioadă de minim o lună. În schimbul cazării gratuite, micului dejun și utilităților, candidații vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind, curățând și alintând pisoi salvați.

Sarcinile zilnice ale voluntarilor

Sarcinile specifice zilnice includ curățarea tăvilor pentru litieră, îngrijirea blănii, grădinăritul, prinderea sau ajutorul la prinderea pisicilor sălbatice, ajutorul la administrarea medicamentelor și transportul pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate la veterinar.

Solicitanții trebuie să rețină că, pe lângă îngrijirea pisicilor, se așteaptă ca ei să interacționeze cu vizitatorii și să le arate împrejurimile. De asemenea, li se recomandă să nu ridice pisicile bolnave sau rănite fără a verifica mai întâi cu organizația caritabilă, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate sau ar putea fi deja îngrijite în altă parte.

Cine poate aplica pentru voluntariat

Cei care au urmat cursuri sau au experiență ca asistenți veterinari sau au lucrat anterior cu pisici sălbatice au mai multe șanse să fie luați în considerare. Cei sub 25 de ani au șanse mai mici să fie acceptați, deoarece s-ar putea să nu demonstreze nivelul de autonomie și inițiativă necesar.

Vor fi acceptați doar patru voluntari odată, adesea din diferite părți ale lumii, ceea ce înseamnă că solicitanții trebuie să fie "toleranți și să accepte diferențele de obiceiuri, rasă, gen și credință". Deși fiecare voluntar va avea propria cameră, se așteaptă ca aceștia să împartă bucătăria, baia și spațiul comun cu alți doi sau trei voluntari.

Înscrierile pentru 2026 sunt închise

În prezent, înscrierile pentru voluntariat la Syros Cats pentru 2026 sunt închise din cauza interesului copleșitor, dar organizația caritabilă îi încurajează pe cei care sunt încă interesați să urmărească canalele sale de socializare pentru anunțurile privind următoarea rundă.

În afară de camera gratuită, utilități și micul dejun, voluntarii trebuie să își plătească propria călătorie către insulă și vor trebui să acopere costurile pentru prânz și cină pe durata șederii.

