Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fiul lui Nicolas Maduro, după capturarea tatălui său de către SUA: "Istoria va spune cine au fost trădătorii"

Fiul liderului venezuelan Nicolas Madura, deputatul Nicolas Maduro Guerra, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de SUA în timpul unei operaţiuni militare. El a afirmat că "istoria va spune cine au fost trădătorii", scrie EFE, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 15:17
Fiul lui Nicolas Maduro, după capturarea tatălui său: "Istoria va spune cine au fost trădătorii" Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro. 8 octombrie 2025 - ProfiMedia

"Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea", a declarat Maduro Guerra, conform unui comunicat de presă al Adunării Naţionale (AN, parlamentul) care citează "un mesaj audio".

Deputatul venezuelean a cerut unitate în jurul înaltului "comandament politico-militar", care şi-a reiterat loialitatea faţă de Maduro senior, recunoscându-l drept preşedintele "autentic" şi "constituţional" al Venezuelei.

Maduro Guerra: Tatăl meu ne cheamă la luptă

Articolul continuă după reclamă

"Maduro, de oriunde s-ar afla, se roagă. Maduro, de oriunde s-ar afla, ne trimite energia sa. Maduro, îl cunosc pe Nicolas Maduro (...) şi ştiu că, oriunde s-ar afla, ne cheamă la luptă, să conducem poporul, ne cheamă să fim în stradă", a adăugat el.

Statele Unite au desfăşurat o operaţiune militară în Caracas şi în mai multe state venezuelene sâmbătă dimineaţa devreme, ce a inclus bombardamente care, potrivit guvernului venezuelean, au făcut victime civile şi militare, deşi nu a specificat câte.

În timpul operaţiunii, preşedintele şi partenera sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi duşi în Statele Unite, unde vor fi judecaţi pentru narcoterorism.

După atac, Tribunalul Suprem de Justiţie (TSJ) al Venezuelei a ordonat ca vicepreşedinta executivă Delcy Rodriguez să preia rolul de preşedinte interimar al ţării, o mişcare susţinută de Forţele Armate Naţionale Bolivariene (FANB).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicolas maduro venezuela sua
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat”
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani 
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi prelungit vacanţa?
Observator » Ştiri externe » Fiul lui Nicolas Maduro, după capturarea tatălui său de către SUA: "Istoria va spune cine au fost trădătorii"