Tradiţii şi obiceiuri de Bobotează. Botezul Domnului este prăznuit pe 6 ianuarie 

Pe 6 ianuarie, credincioşii prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoare trecută cu cruce roşie în calendarul ortodox.

Şi cum poate mulţi dintre români se gândesc, Boboteaza aduce cu sine o mulţime de tradiţii şi obiceiuri pe care credincioşii încearcă să le respecte încă din vremuri de mult apuse.

Printre altele, vă reamintim că, potrivit tradiţiei populare, în noaptea de Bobotează, fetele tinere îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase, pun o rămurică de busuioc sub pernă şi îşi visează ursitul.

Pe de altă parte, există şi alte tradiţii care arată că nu este bine să speli rufe de Bobotează, nu e bine să te cerţi cu rudele cu care împarţi casa şi nu este bine să împrumuţi bani sau lucruri.

Mai există, însă, şi tradiţii care arată că fetele care cad pe gheaţă în ziua de Bobotează au mari şanse să se mărite în anul respectiv.

Ce simbolizează tradiţia aruncării celor 3 cruci în apele mării, de Bobotează

O mare tradiţie de Bobotează este tradiţia aruncării celor trei cruci în apele mării. Este vorba despre aruncarea unor cruci de lemn, iar tinerii curajoşi vor înota pentru a le readuce la mal.

Tradiţia spune că cine reuşeşte să recupereze o astfel de cruce va fi fericit, binecuvântat şi ferit de rele pe tot parcursul anului.

Ce reprezintă de fapt Boboteaza, Botezul Domnului

Boboteaza, Botezul Domnului, aminteşte de ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului de către Sfântul Ioan.

Conform crestinortodox.ro, după botezul lui Hristos, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel şi a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).

