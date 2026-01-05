UE reacţionează după capturarea lui Maduro și ameninţările lui Trump legate de Groenlanda

În urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat, luni, că UE se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, scrie AFP, citat de Agerpres.

"UE va continua să apere principiile suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor", a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a Uniunii Europene.

"Acest lucru este cu atât mai important dacă integritatea teritorială a unui stat membru al UE este pusă sub semnul întrebării", a adăugat ea.

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să "înceteze ameninţările" de a anexa teritoriul, informează luni AFP.

"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

Capturarea lui Maduro, oportunitate pentru o tranziţie democratică

Capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, sâmbătă, creează o oportunitate pentru o tranziţie democratică în ţară, a declarat luni purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene.

"Este prea devreme să analizăm şi să evaluăm toate implicaţiile în termeni de evaluare juridică", a declarat sursa citată, care nu a comentat modul în care UE ar caracteriza acţiunea SUA, dar a spus că aceasta "a creat o oportunitate pentru o tranziţie democratică, condusă de poporul venezuelean".

"Merită să ne amintim că Nicolas Maduro nu avea legitimitatea unui lider ales democratic", a adăugat ea.

Oficialul european a refuzat să comenteze la întrebarea dacă UE consideră că preşedintele american Donald Trump este interesat de o tranziţie democratică în Venezuela.

Anitta Hipper a declarat totodată că tranziţia din Venezuela trebuie să o includă pe laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado.

"Următorii paşi implică un dialog care vizează o tranziţie democratică, care trebuie să-i includă pe Edmundo Gonzalez şi pe Maria Corina Machado", a declarat Hipper, referindu-se la Edmundo Gonzalez Urrutia, despre care opoziţia a susţinut că a câştigat alegerile prezidenţiale din Venezuela din 2024 şi care trăieşte în exil în Spania.

Ursula von der Leyen, în Siria

O altă purtătoare de cuvânt a executivului european a anunţat că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Siria la sfârşitul săptămânii, relatează AFP.

Şefa executivului european se va deplasa în Iordania, Siria şi Liban începând de joi, a anunţat Paula Pinho, care nu a oferit detalii suplimentare despre această vizită.

