Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost încarcercat într-un centru de detenţie din Brooklyn. Noi imagini făcute publice chiar de oficialii americani îl arată escortat de forţele de ordine, în cătuşe, purtând haine de casă şi şlapi. Totul, după ce Statele Unite au lansat cea mai mare operaţiune militară din America Latină, din ultimii 36 de ani. Misiunea a fost pregătită în secret de Administraţia Trump şi CIA, care şi-au trimis oamenii în teren încă de vara trecută.

Mesajul transmis de SUA după operaţiunea din Venezuela. Analist: Nimic nu se face fără Trump - Profimedia Images

Într-o conferinţă de presă, sâmbătă, preşedintele Trump a declarat că SUA vor conduce Venzuela în perioada de tranziţie, vor "repara" infrastructura petrolieră şi sunt pregătite să lovească şi mai puternic, a doua oară, dacă va fi necesar. Atacul lansat de Statele Unite a împărţit lumea în două şi a generat un val uriaş de reacţii la nivel internaţional, inclusiv în România.

Ce se află dincolo de intervenția din Venezuela

Iulian Chifu, analist de politică externă: Dincolo de această intervenție, este fie o zonă a forțelor de apărare, care erau pregătite, aveau 180.000 de pușcași marini americani în largul coastelor, aveau intervenții la navele care încercau să părăsească Venezuela, fie cele cu petrol ilegale, fie cele cu droguri. Deci știau foarte bine că urmează ceva, știți, povestea lui Cehov cu pistolul, dacă se vede în actul 1, va trage în actul 3. Așa și aici. Deci toată lumea se pregătise. Și totuși, zona americană a intrat ca-n brânză.

E adevărat că unele dintre elementele de atacuri, la baze, la centrii de comandă control, aproviziunea cu energie electrică, telecomunicație, au fost evidente și au blocat posibilitatea de acțiune. Dar totuși, în aceste condiții, nici apărarea antiaeriană, nici măcar apărarea apropiată, au umblat elicopterele, ați văzut imaginele. Lucru care mie cel puțin îmi spune că a existat sigur o conivență cu o parte a armatei și o parte a serviciilor de informație, altfel nu se explică capacitatea de intrare și ieșire fără victime, ne spune Donald Trump. Maduro se aștepta, într-o oarecare măsură, faptul că l-au prins, nici n-a avut timp să intre. Păi cum arată în acea fortăreață apărarea apropiată a președintelui Maduro?

Iulian Chifu, analist de politică externă: Un președinte democrat, din orice stat, are o apărare care ar muri pentru el, ar reacționează, trage un foc, face ceva. Ei bine, în cazul de față s-a văzut că a fost o loialitate obligată și, mă rog, probabil și un anumit abandon din partea cel puțin a unei părți a Serviciului de Informație și de Apărare, dar acest lucru nu știrbește cu nimic forța operațiunii, capacitatea de penetrare, modul în care s-a purtat operațiunea complexă, care a vizat și trupele, și elemente la sol, sigur, CIA Intelligence, și elemente militare care au dus operațiunea în bus fârșit.

Consecințele pe termen lung sunt greu de estimat, mai puțin să zicem că reconfirmăm faptul că politica de forță, politica de putere și de mare putere revin în prim planul relațiilor internaționale și că avem de-a face cu o formulă de justificare care a fost premeditată și a vizat traficul de droguri și, respectiv, cartelul de los Soles care a fost declarat și organizație terroristă și în care era asumat Maduro drept conducător, ministru de interne, ministru apărării, membri, ca și cum statul de fapt era o organizație terroristă, un cartel de droguri.

E adevărat că Maduro nu era recunoscut nici în Europa, nici în Statele Unite, iar durata divergențelor și a ciocnirilor este cel puțin din perioada finalului lui Chavez. Existau tensiuni, în orice caz, în cele două mandate, Trump în mandatul Biden, reacțiile au fost de a recunoaște președintele care a fost ales, dar a fost ignorat de către Maduro, așa cum alegerile de anul trecut au fost câștigate de opoziție, iar Maduro a ignorat rezultatul alegerilor, ceea ce i s-a cerut, de fapt, în subsidiar.

Au existat, cu certitudine, negoceri. Știm chiar de la Maduro, care a dat publicității faptul că i s-a propus să plece împreună cu soția și apropiații și cu averea într-un loc sigur, probabil Rusia, și că ar fi refuzat, e ceea ce a spus Maduro. Dacă ne uităm la conferința de presădere a Donald Trump, vedem că confirmă, în cea mai mare măsură, cele afirmate de președinte, deci a avut toate ofertele și a refuzat să plece.

Urmează Cuba?

Iulian Chifu, analist de politică externă: În afară de Iran, care a fost avertizat de două ori, odată pentru arme nucleare, în al doilea rând, pentru represiunea împotriva civililor, Rusia, care a primit și ea un avertisment foarte solid, China, și are interes în regiune, în America de Sud, această intervenție arată foarte clar după naționalizarea celor două capete, deci erau companii din Hong Kong, care au fost preluate de către americani, în canalul Panama, iată că avem avertismente date direct Columbiei. Președintele care a fost foarte vocal în comunicarea de ieri, și Columbia vecină, care este responsabilă de mare parte a drogurilor care ajung în Statele Unite, și, sigur, Panama am văzut, dar și anterior avusesem avertismente de tip Mexic.

Poate cel mai important mesaj de ieri din conferința de presă a fost cel al lui Marco Rubio, a secretarului de stat, care a spus, uitați-vă la Trump, el când spune, ceva chiar se întâmplă, deci trebuie să aveți grijă, nu vă jucați cu forța americană.

Cum va reacționa Vladimir Putin

Iulian Chifu, analist de politică externă: Vladimir Putin a reacționat deja, Moscova a reacționat, destul de prudent și reținut, sigur, cu obișnuitele tirate formale, nu, este o agresiune la adresa... și cam atât. Nu Kremlinul, nu purtătorul de cuvânt Peskov, nu Vladimir Putin, probabil că Rusia a gândit că ar putea și ea utiliza acest precedent cum a făcut-o cu Kosovo, sigur, răstălmăcind și schimbând condițiile, însă Rusia n-a realizat că aici e vorba despre America first, și nu despre Russia first sau China first.

Donald Trump are postura de a solicita negocieri, e tranzacționist în relații internaționale, dar nimic nu se face fără el, fără un beneficiu al Americii, al lui personal, și din punctul acesta de vedere nu va fi de acord nici cu Ucraina, mai ales acum că e foarte supărat pentru că Vladimir Putin l-a mințit în față și am văzut cam ce reacție a avut, nu numai în conferința de presă, ci și anterior cu postarea acelui articol care face analiza pretenției că a fost atacată vila sa de la Valdai și respectiv faptul că el se opune păcii.

Iulian Chifu, analist de politică externă: Și nici China nu este foarte veselă, nu numai pentru interesele din America de Sud, dar și pentru Taiwan. Statele Unite nu vor accepta vreodată ca China să preia Taiwanul în forță, nu într-o formă de negociere în care să fie prezent, așa cum nu va fi de acord că Taiwanul să-și declare independența.

Precedent pentru China vs. Taiwan?

Iulian Chifu, analist de politică externă: În niciun caz, pentru că Trump a afirmat deja într-o altă etapă, în ruptura cu Marjorie Taylor Greene, dacă vă aduceți aminte. Ea l-a atacat că se ocupe de afacele internaționale, nu de cei în țară. Iar Trump atunci a răspuns: pentru America interesele sunt globale.

Intervenția, iată, în Iran, în Nigeria, acum în Venezuela. Nu uitați că lui Trump a început să-i placă și că Trump nu e ținut de ideologia asta MAGA foarte solidă, de care e legat J.D. Pence, e legat vicepreședintele, e legat ministrul apărării Pete Hegseth și încă vreo doi, Colby și Anton, care au format Strategia Națională de Securitate. El este liber să o revizuiască, să o rescrie și, iată, intervenționismul intră în panoplia asta.

