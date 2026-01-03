Antena Meniu Search
Un vlogger din Olanda, după ce a văzut Sibiul: "Nu mergeți în România, e atât de periculos!"

Deşi România are în lume încă o reputaţie proastă, străinii care vin aici ca turişti ajung uşor să se convingă de contrariu. Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, a ales să viziteze Sibiul şi a ajuns la concluzia că oraşele din ţara noastră sunt foarte sigure.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 17:11
Un vlogger din Olanda, după ce a văzut Sibiul: "Nu mergeți în România, e atât de periculos!" Vlogger olandez în Sibiu - Instagram

“Nu mergeți în România, e atât de periculos! Atât de periculos, încât cafenelele lasă scaunele și mesele afară după terminarea programului. Atât de periculos, încât îți poți savura dejunul în parc, cu toate lucrurile tale lângă tine. Atât de periculos încât părinții își lasă copiii afară, în oraș, până târziu în noapte. Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea. Mergeți în România, înainte de a judeca”, a transmis turistul olandez pe pagina sa de Instagram.

România, văzută de străini

Mesajul său a avut mii de comentarii, cei mai mulți recunoscând faptul că România este o țară sigură. ”Acum vorbim despre România, dar aș putea realiza acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt extrem de sigure și curate, dar oamenii încă le consideră nesigure, periculoase și murdare. Mergeți, înainte de a judeca” . ”Acum câțiva ani am călătorit cu motocicleta din Marea Britanie în România și ne-am simțit foarte bine, oameni minunați, mâncare delicioasă, orașe, peisaje rurale, munți, cultură și istorie”. ”Am călătorit prin multe orașe din România și chiar am locuit un an într-unul dintre orașele sale mici. În tot timpul petrecut acolo, nu am avut niciodată o experiență negativă. Dimpotrivă, am descoperit o țară plină de căldură, siguranță și oameni cu adevărat amabili. România va ocupa întotdeauna un loc special în inima mea”, sunt câteva dintre comentarii. 

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vlogger olanda romania sibiu
