Germania vinde un castel medieval cu turnuri şi o sală a cavalerilor cu 1 euro. Există însă o condiţie

Un castel medieval cu o istorie de 800 de ani, situat în Germania, a fost scos la vânzare pentru preţul simbolic de un euro. Oferta pare una greu de refuzat, însă viitorul proprietar ar trebui să investească aproape 20 de milioane de euro pentru restaurarea clădirii. Autorităţile speră să găsească un cumpărător dispus să transforme monumentul istoric într-un hotel de lux sau într-o instituţie publică, pentru a contribui la revitalizarea regiunii.

Castelul Schnaditz, situat în oraşul Bad Duben, din landul german Saxonia, este una dintre proprietăţile istorice pe care autorităţile încearcă să le vândă la preţuri simbolice. Clădirea are o vechime de opt secole şi păstrează elemente de arhitectură medievale, inclusiv o sală a cavalerilor şi două turnuri.

Potrivit Novinite, cazul nu este însă unul izolat. În ultimii ani, tot mai multe castele şi foste domenii feudale din Germania au fost scoase la vânzare la preţuri foarte mici, în condiţii în care întreţinerea şi restaurarea acestora presupun cheltuieli considerabile.

De ce costă doar un euro un castel medieval din Germania

Deşi preţul de vânzare este unul simbolic, starea în care se află castelul Schnaditz reprezintă o problemă majoră pentru orice posibil cumpărător.

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Potrivit informaţiilor publicate de Bild, clădirea, care are o suprafaţă desfăşurată de 1.012 mp, se află într-o stare avansată de degradare şi necesită lucrări ample de reconstrucţie.

Autorităţile caută un investitor care să-şi asume nu doar achiziţia monumentului istoric, ci şi obligaţiile prevăzute într-un contract încheiat direct cu statul german. Cea mai importantă condiţie este investiţia necesară pentru restaurarea completă a castelului, estimată la aproape 20 de milioane de euro.

Mai mult, viitorul proprietar ar trebui să transforme clădirea într-un hotel de lux sau într-o instituţie publică, astfel încât imobilul să contribuie la dezvoltarea şi revitalizarea zonei. Prin urmare, deşi castelul poate fi cumpărat cu un singur euro, costurile reale dincolo de contract ajung la ordinul milioanelor de euro.

Restaurarea castelului este supusă unor reguli stricte

Pe lângă investiţia financiară necesară, cumpărătorul va trebuie să respecte o serie de cerinţe impuse de autorităţile germane pentru protejarea patrimoniului cultural.

Fiecare intervenţie asupra clădirii, de la restaurarea zidurilor şi a ferestrelor medievale până la consolidarea celor două turnuri emblematice, trebuie coordonată cu instituţiile responsabile de conservarea monumentelor istorice.

Aceste reguli complică puţin procesul de renovare, deoarece lucrările nu pot fi realizate fără respectarea cerinţelor de protejare a elementelor arhitecturale originale. Astfel, viitorul proprietar nu va avea doar obligaţia de a finanţa reconstrucţia, ci şi de a se asigura că toate intervenţiile respectă normele aplicabile clădirilor de patrimoniu.

Parcul din jurul castelului se vinde separat. Cât costă terenul

Un alt detaliu important al ofertei este că preţul simbolic de un euro nu include terenul din jurul castelului.

Parcul istoric care înconjoară proprietatea, unul dintre elementele care contribuie la farmecul domeniului, este scos la vânzare separat.

Pentru acest teren, preţul solicitat este de 60 de euro pe metru pătrat, potrivit sursei citate.

Un cumpărător interesat atât de castel, cât şi de parcul aferent ar trebuie să achite separat contravaloarea terenului, pe lângă investiţia de aproape 20 de milioane necesară restaurării clădirii.

De ce tot mai multe castele din Germania sunt scoase la vânzare la preţuri de nimic

Vânzarea castelului Schnaditz face parte dintr-un fenomen mai amplu, care afectează numeroase proprietăţi istorice din Germania. În ultimii ani, autorităţile locale au întâmpinat tot mai multe dificultăţi în finanţarea lucrărilor de întreţinere şi restaurare a castelelor şi a fostelor domenii feudale.

Dimensiunile acestor clădiri, costurile ridicate pentru încălzire, standardele stricte de mediu din Europa şi povara fiscală fac ca administrarea proprietăţilor istorice să devină extrem de costisitoare.

În multe cazuri, bugetele municipalităţilor nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile necesare conservării unor asemenea monumente.

Problemele financiare îi afectează inclusiv pe moştenitorii vechilor familii nobiliare, care ajung să doneze sau să vândă proprietăţile la preţuri simbolice pentru a scăpa de costurile ridicate de întreţinere.