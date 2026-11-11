A cumpărat o casă la malul mării pentru o bătrânețe liniștită. După doar 8 săptămâni, i s-a spus să plece

Mai mulți britanici care au cumpărat locuințe pe malul mării, convinși că au făcut o investiție profitabilă, se confruntă acum cu riscul de a pierde tot ce au investit. La numai câteva săptămâni de la achiziție, aceştia au aflat că locuințele lor sunt amenințate de eroziunea rapidă a litoralului și s-ar putea prăbuși. Autoritățile le-au recomandat deja unora dintre ei să își abandoneze casele, din motive de siguranță, potrivit Daily Mail .

Printre persoanele afectate se numără Lynn Sweet, o femeie de 64 de ani, care a plătit 145.000 de lire sterline (n.r. aproximativ 165.000 de euro) la o licitație organizată în luna august. Pentru această sumă, ea a cumpărat o casă cu patru dormitoare și o anexă cu două dormitoare, situate în localitatea Newport, în apropiere de Hemsby, comitatul Norfolk.

Potrivit BBC News, Lynn Sweet a primit o notificare din partea Consiliului Local Great Yarmouth (GYBC), prin care era avertizată că proprietățile, aflate într-un șir de foste locuințe ale pescarilor, sunt amenințate de eroziunea litoralului. Inițial, femeia credea că va putea locui acolo încă 10-20 de ani. Între timp, autoritățile i-au recomandat să părăsească imobilul din motive de siguranță.

Lynn Sweet nu este singura persoană care se confruntă cu această situație. Nathan Weissbraun, un alt proprietar, a cumpărat cu 60.000 de lire sterline o casă cu trei dormitoare, situată în același șir de patru locuințe. Acum, și el se teme că ar putea pierde întreaga investiție.

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"Era sub prețul pieței, așa că am considerat că este o ofertă bună. Este o sumă mare de bani pe care riscăm să o pierdem și încercăm să luptăm pentru ca proprietatea să poată rămâne acolo", a declarat acesta pentru BBC News. Bărbatul, originar din Manchester, deține un portofoliu de 20 de proprietăți destinate închirierii. Cu toate acestea, experiența din Norfolk l-a determinat să afirme că nu ar mai cumpăra niciodată o locuință în această regiune. Prețul plătit de Weissbraun a fost cu 55.000 de lire sterline mai mic decât suma achitată de fostul proprietar, care cumpărase imobilul în 2023.

O altă localnică, Gemma Lomas, atrage atenția asupra valorii istorice a caselor amenințate de eroziune. Familia sa locuiește în aceste clădiri de patru generații, iar femeia spune că estimările privind durata lor de existență s-au schimbat radical în ultimii ani. În 2015, i s-a comunicat că locuințele ar mai putea rezista aproximativ 100 de ani înainte ca eroziunea să le distrugă. În 2025, această estimare a fost redusă la numai 30 de ani.

Nouă proprietăți, aflate în zona de risc

Un reprezentant al Consiliului Local Great Yarmouth a explicat pentru Daily Mail că eroziunea continuă să afecteze grav dunele din Hemsby. Două furtuni care au primit nume oficiale, produse în ultima lună, au provocat dispariția a aproximativ cinci metri suplimentari din suprafața dunelor.

"Eroziunea are un impact extrem de dureros asupra persoanelor afectate, iar consiliul colaborează îndeaproape cu locuitorii pentru a le oferi sfaturi, sprijin și explicații privind opțiunile pe care le au la dispoziție", a transmis reprezentantul instituției.

Acesta a precizat că autoritățile locale au obligația de a proteja siguranța publică. În situațiile în care o clădire riscă să se prăbușească pe plajă, demolarea trebuie realizată în condiții controlate și de siguranță. Potrivit celor mai recente analize și hărți, nouă proprietăți se află în prezent la mai puțin de zece metri de zona considerată periculoasă. Proprietarii au fost contactați și îndemnați să evacueze locuințele în timp util, astfel încât eventualele intervenții să poată fi organizate în siguranță. Consiliul continuă discuțiile cu persoanele afectate, inclusiv prin vizite la domiciliu și întâlniri publice.

Peste 40 de case, demolate din cauza eroziunii

Norfolk se numără printre regiunile europene cu cel mai rapid ritm de eroziune a litoralului. Potrivit autorităților locale, 41 de proprietăți din Hemsby au fost demolate începând din decembrie 2025, după ce furtunile și mareele înalte au crescut riscul ca imobilele să se prăbușească pe plajă. Reprezentanții consiliului au precizat că, numai în timpul iernii trecute, dunele din Hemsby au suferit aproximativ jumătate din eroziunea estimată inițial pentru următorii 30 de ani.

În puțin peste 12 luni, litoralul a pierdut mai mult de zece metri de teren, un ritm care a depășit considerabil previziunile anterioare. Situația pune o presiune tot mai mare asupra locuitorilor, care se confruntă atât cu perspectiva pierderii caselor, cât și cu incertitudinea privind viitorul comunității.

Ce spune compania care a organizat licitațiile

Bryan Baxter, directorul Auction House East Anglia, compania care organizează licitații imobiliare, a declarat pentru BBC News că instituția încearcă să se asigure că persoanele interesate să cumpere proprietăți primesc informațiile relevante despre starea clădirilor, amplasarea acestora și riscurile cunoscute.

"Ne străduim să ne asigurăm că informațiile relevante despre starea unei proprietăți, amplasarea sa și riscurile cunoscute sunt comunicate potențialilor cumpărători. Atunci când eroziunea litoralului reprezintă un factor de risc, îi informăm pe cumpărători că trebuie să facă propriile verificări privind problemele care ar putea afecta proprietatea sau terenul", a explicat acesta.

Într-o declarație oferită pentru Daily Mail, Baxter a recunoscut dificultățile prin care trec proprietarii din Hemsby: "Înțelegem îngrijorarea și suferința reală pe care le resimt proprietarii din Hemsby din cauza eroziunii continue a litoralului. Este o situație extrem de dificilă pentru cei afectați și înțelegem pe deplin cât de puternice sunt sentimentele legate de viitorul proprietăților din zonă", a declarat directorul companiei.

Acesta a subliniat că proprietarii au dreptul să își vândă imobilele, cu condiția să declare problemele cunoscute care le-ar putea afecta valoarea sau siguranța. Potrivit reprezentantului companiei, potențialii cumpărători sunt îndemnați să cerceteze individual riscurile asociate eroziunii costiere înainte de a lua o decizie.

În ultimii 12 ani, zeci de proprietăți au fost demolate în Hemsby. Estimările arată că, din anii 1970 până în prezent, localitatea a pierdut aproximativ 305 metri din linia de coastă, echivalentul a circa 1.000 de picioare.