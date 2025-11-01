Un șofer din Germania a avut parte de o surpriză de proporții după ce a cumpărat un SUV de lux. La primele manevre, frânele mașinii nu au răspuns deloc. Mecanicul care a verificat vehiculul a descoperit că în loc de plăcuțe de frână, cineva montase bucăți de lemn.

A dat o avere pe un Mercedes GLE, dar la scurt timp a simţit miros de ars. Când a verificat frânele, a amuţit - Poliţia din Ludwigsburg

Incidentul s-a petrecut în districtul Ludwigsburg, din landul Baden-Württemberg. O firmă cumpărase un Mercedes GLE 400, cu o valoare de aproximativ 100.000 de euro, printr-o platformă de licitații. Un angajat urma să transporte mașina, însă la doar câțiva metri după plecare, a realizat că ceva nu este în regulă, potrivit Bild.

"Plăcuțe" de frână din lemn, inscripționate cu "Brembo"

Când a apăsat pedala de frână, SUV-ul nu a reacționat. Potrivit relatărilor pentru publicația Bild, șoferul a simțit miros de lemn ars și a observat ceva suspect la sistemul de frânare. "A simțit miros de ars și a descoperit bucățile de lemn. Apoi a sunat la poliție", a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Victoria Zahler.

Articolul continuă după reclamă

Vehiculul a fost tractat și dus într-un service autorizat. Mecanicul a confirmat descoperirea bizară: în etrierele din față se aflau bucăți de lemn tăiate perfect, ca să se potrivească exact în locul plăcuțelor de frână.

Mai mult, pe una dintre bucăți era scris de mână "Brembo", numele unui celebru producător de sisteme de frânare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Motivul, un mister total

Poliția din Ludwigsburg a confiscat piesele improvizate și a deschis o anchetă împotriva fostului proprietar al mașinii. "Așa ceva nu vezi în fiecare zi: lemn în loc de plăcuțe de frână! Creativ, dar extrem de periculos", se arată în raportul oficial al poliției.

"Ancheta este în desfășurare pentru infracțiunea de intervenție periculoasă în traficul rutier", a declarat Victoria Zahler pentru Bild.

Deocamdată, autoritățile nu știu cum i-a venit fostului proprietar ideea de a monta lemn în sistemul de frânare al unui SUV de lux. Rămâne neclar dacă a fost vorba de o glumă proastă, o tentativă de economisire sau un act de neglijență extremă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰