A economisit ani de zile pentru casa visurilor. Vecinul a demolat jumătate din locuință şi a început coșmarul

O femeie care a economisit ani de zile pentru a-și cumpăra casa visurilor spune că trăiește de patru ani un adevărat coșmar, după ce vecinul și-a demolat partea de proprietate.

Shivarna Mitra, în vârstă de 44 de ani, locuiește în Pudsey, Leeds, împreună cu fiul ei de trei ani și mama sa în vârstă. Femeia a cumpărat casa cu trei dormitoare în mai 2021, după ce a strâns bani ani la rând pentru avans. Ulterior, a investit aproximativ 80.000 de lire sterline în renovări, inclusiv 35.000 de lire pentru amenajarea grădinii și o bucătărie nouă.

Totul s-a schimbat după ce proprietatea alăturată a fost cumpărată de Chris Rhodes, în iulie 2022. Potrivit femeii, acesta i-a spus că intenționează să facă lucrări de extindere, însă situația a degenerat după ce ea i-ar fi cerut să renunțe la planul de a demola peretele comun, scrie Daily Mail.

În lunile următoare, vecinul a îndepărtat acoperișul și apoi o parte importantă a construcției. Femeia susține că lucrările au fost făcute fără autorizațiile necesare și că locuința ei a rămas practic expusă.

Articolul continuă după reclamă

Coşmarul trăit de proprietară

În casa ei au început să apară infiltrații, igrasie și mucegai. Apa de ploaie a deteriorat instalația electrică, covoarele și tapetul, iar femeia spune că în locuință au ajuns șobolani, veverițe și viespi. Șobolanii ar fi ros inclusiv cablurile electrice.

Situația a devenit și mai dificilă pentru familie, deoarece femeia se recupera după cancer. Ea susține că problemele din locuință i-au afectat din nou sănătatea, iar umezeala ar fi contribuit și la probleme respiratorii ale fiului său. "Lista problemelor este nesfârșită și nu am banii sau ajutorul necesar pentru a le rezolva. Nu am cerut asta. Nimeni nu și-ar dori așa ceva", a spus ea.

Femeia se teme acum că locuința, evaluată la aproximativ 217.000 de lire sterline, nu mai poate fi vândută. În plus, spune că nu poate face toate reparațiile necesare deoarece nu are acces la terenul de lângă casă.

Vecinul neagă că lucrările sale ar fi provocat pagubele reclamate de femeie. El susține că un zid devenise instabil în urma unei furtuni și că l-a demolat pentru a evita un risc pentru oameni și proprietățile din jur.