Michael Satterlee, un antreprenor american de doar 18 ani, a reușit să genereze 300.000 de dolari în vânzări într-o singură lună, după ce un videoclip cu produsul său a devenit viral pe Instagram, strângând peste 50 de milioane de vizualizări, scrie Business Insider.

A făcut 300.000 $ dintr-o simplă idee postată pe internet. Reţeta succesului găsită de un tânăr de 18 ani

O doză goală și un clip postat "de test". De atât a avut nevoie un tânăr de 18 ani ca să facă 300.000 de dolari într-o singură lună. Michael produce și vinde obiecte realizate cu imprimante 3D, iar cel mai popular produs al său este "suportul tactic pentru doze", un accesoriu cu un mecanism special: când doza se golește, poate fi introdusă imediat o a doua doză, iar cea veche "sare" automat din suport.

Tânărul a devenit viral după ce, cu câteva luni în urmă, a publicat pe Instagram un clip demonstrativ în care bea dintr-o doză de suc, apoi "reîncarcă" suportul cu o a doua doză, într-un mod spectaculos. Utilizatorii de pe Instagram au fost impresionaţi, iar clipul a făcut exact ce trebuia: a atras atenția.

Videoclipul a depășit 50 de milioane de vizualizări, iar succesul său a impulsionat rapid și creșterea contului personal al tânărului. Curiozitatea publicului față de produsele sale a crescut constant, astfel că, doar în luna noiembrie, vânzările au explodat. Mai exact, acesta a obținut aproximativ 300.000 de dolari din comercializarea produselor sale online, potrivit Business Insider. Astfel, afacerea sa e-commerce a explodat, generând venituri tot mai mari.

Pentru Michael, succesul n-a venit din senin. La 10 ani bătea din ușă în ușă ca să tundă gazonul vecinilor. A fost refuzat o lună întreagă până a prins un singur client. Mai târziu, a lansat branduri online, a greșit, a pierdut bani și a învățat. La liceu a învăţat să folosească imprimante 3D, iar cu ajutorul internetul a putut să-şi testeze ideile.

Povestea lui e o lecție simplă: uneori, o idee simplă și un mod inedit de promovare sunt tot ce-ți trebuie ca să pornești o afacere care explodează.

