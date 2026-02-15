Antena Meniu Search
Au apărut noi detalii şocante, în cazul fetiţei de 4 ani, adusă în comă şi plină de vânătăi, în urmă cu cinci zile la spitalul "Marie Curie" din Capitală. 

15.02.2026

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi fost cel care i-a provocat copilului rana gravă la cap. Mama micuţei şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi aseară de poliţişti.

Părinţi reţinuţi 

Vă reamintim, copila a fost internată iniţial la spitalul din Târgu Jiu, în stare critică. Medicii au descoperit o lovitură gravă la cap şi urme de violenţă pe corp. După ce a fost tratată de medici, fetiţa a fost transferată de urgenţă la Bucureşti.

La momentul internării, mama, o tânără de 20 de ani, le-a spus medicilor că micuţa ar fi căzut din pat. Dosarul a fost deschis pentru tentativă de omor, iar mama este cercetată acum pentru complicitate.

 

