Atelierele unde cei mici învaţă tainele bucătăriei: "Nu ne plictisim"

Vacanţa de schi s-a mutat, pentru unii copii, în bucătărie şi s-a transformat într-o lecţie cel puţin delicioasă. Cu șorțuri și bonete, copiii au intrat în rol de cofetari și au învățat să gătească brioșe.

Îmbrăcaţi exact ca adevăraţi chefi bucătari şi cu ingredientele în faţă, copiii şi-au luat misiunea în serios: aceea de a face cele mai bune brioşe

"Pe băieţi îi rog să ia câte un ou... Să îl spargă şi să îl adauge aici în bolul mare. Perfect! Şi acum vreau să amestecaţi bine, bine, bine".

"O brioşă de calitate trebuie să conţină, făină, zahăr şi bomboane...şi praf de copt. Îmi place pentru că se gătesc lucruri bune şi nu ne plictisim", spune un băieţel participant.

Prin astfel de ateliere, copiii învaţă să lucreze în echipă şi îşi dezvoltă capacitatea de a fi atenţi la detalii. Pentru cei care prind gustul gătitului, poate fi chiar prima interacţiune cu o viitoare carieră.

"Alături de copii totul este mai frumos indiferent de activitatea pe care o facem. Aceste ateliere se desfăşoară de mai mult timp şi avem diverse ateliere de gătit, de creativitate", a declarat Cristina Florina Fechete, instructor.

Momentul degustării a fost, fără îndoială, cel mai așteptat. Iar verdictul nu a întârziat să apară.

