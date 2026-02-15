Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Atelierele unde cei mici învaţă tainele bucătăriei: "Nu ne plictisim"

Vacanţa de schi s-a mutat, pentru unii copii, în bucătărie şi s-a transformat într-o lecţie cel puţin delicioasă. Cu șorțuri și bonete, copiii au intrat în rol de cofetari și au învățat să gătească brioșe.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 10:35

Îmbrăcaţi exact ca adevăraţi chefi bucătari şi cu ingredientele în faţă, copiii şi-au luat misiunea în serios: aceea de a face cele mai bune brioşe

"Pe băieţi îi rog să ia câte un ou... Să îl spargă şi să îl adauge aici în bolul mare. Perfect! Şi acum vreau să amestecaţi bine, bine, bine". 

"O brioşă de calitate trebuie să conţină, făină, zahăr şi bomboane...şi praf de copt. Îmi place pentru că se gătesc lucruri bune şi nu ne plictisim", spune un băieţel participant. 

Articolul continuă după reclamă

Prin astfel de ateliere, copiii învaţă să lucreze în echipă şi îşi dezvoltă capacitatea de a fi atenţi la detalii. Pentru cei care prind gustul gătitului, poate fi chiar prima interacţiune cu o viitoare carieră.

"Alături de copii totul este mai frumos indiferent de activitatea pe care o facem. Aceste ateliere se desfăşoară de mai mult timp şi avem diverse ateliere de gătit, de creativitate", a declarat Cristina Florina Fechete, instructor.

Momentul degustării a fost, fără îndoială, cel mai așteptat. Iar verdictul nu a întârziat să apară.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copii briose bucatarie gatit
Înapoi la Homepage
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Evenimente » Atelierele unde cei mici învaţă tainele bucătăriei: "Nu ne plictisim"