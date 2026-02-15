Antena Meniu Search
Reacţia Rusiei după acuzaţiile privind otrăvirea lui Navalnîi cu o substanţă găsită pe broaştele săgeată

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, scrie TASS.

la 15.02.2026 , 10:07
Reacţia Rusiei după acuzaţiile privind otrăvirea lui Navalnîi cu substanţă toxică mortală - Profimedia Images

"Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă", a declarat Zaharova. "Până atunci, toate aceste afirmaţii nu sunt decât propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului", a afirmat ea.

Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii. "Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare", a spus ea.

Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, "cel mai probabil", la moartea sa, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Regatului Unit, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Marii Britanii, relatează Sky News şi The Guardian.

"Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa", a declarat guvernul britanic.

