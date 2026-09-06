Cavallo, o mică insulă din sudul Corsicii, cunoscută drept refugiul unor proprietari extrem de bogaţi, ar putea fi deschisă turiştilor după decenii în care accesul a fost strict controlat.

A fost refugiul miliardarilor, cu acces strict controlat. Acum, insula ar putea fi deschisă turiștilor - Sursa: Profimedia

Insula are o suprafaţă de numai 112 hectare şi se află la mai puţin de trei kilometri de coasta Corsicii. Cu toate acestea, Cavallo a devenit unul dintre cele mai exclusiviste locuri din Marea Mediterană, cu aproape 200 de proprietăţi şi un hotel de lux, relatează publicaţia franceză Le Monde.

Plajele cu nisip alb, golfurile cu apă cristalină şi peisajele sălbatice i-au adus reputaţia de "Saint-Tropez mai sălbatic".

Insula Cavallo este situată în sudul Corsicii

Timp de ani de zile, accesul vizitatorilor a fost limitat. Cei care nu erau proprietari puteau ajunge aici doar dacă aveau o rezervare la hotel sau erau invitaţi de unul dintre locuitorii insulei.

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Până de curând, accesul pe Cavallo era extrem de limitat. Vizitatorii puteau ajunge pe insulă doar dacă aveau o rezervare la luxosul Hôtel des Pêcheurs, care are trei restaurante, sau dacă erau invitaţi personal de unul dintre proprietarii vilelor.

Chiar şi cei care ajungeau cu iahturile în golfurile cu apă limpede puteau debarca doar pe plaje. Accesul pe aleile private ale insulei era interzis şi atent supravegheat, iar cinci agenţi de securitate se ocupau de controlul accesului.

Schimbarea a început în luna iunie, când autorităţile din Bonifacio au preluat controlul asupra portului, administrat timp de 35 de ani de o companie privată.

Primarul Jean-Charles Orsucci vrea acum ca insula să fie mai accesibilă publicului şi să impună reguli mai stricte în ceea ce priveşte administrarea şi construcţiile.

Cavallo a devenit celebră în anii '60, când omul de afaceri Jean Castel a transformat-o într-un refugiu exclusivist pentru prietenii săi bogaţi. Ideea era crearea unui loc izolat de aglomeraţia staţiunilor mondene, unde natura să fie păstrată, iar accesul să fie rezervat doar câtorva privilegiaţi.

Au fost construite un club cu 60 de camere şi mai multe locuinţe, însă regulile de construcţie erau stricte. Casele nu puteau depăşi 4,5 metri în înălţime, iar proprietarii trebuiau să planteze zeci de copaci pentru ca vilele să nu poată fi văzute de pe mare.

Insula a atras rapid vedete şi oameni foarte bogaţi. Printre cei care şi-au petrecut verile aici s-au numărat artişti precum Petula Clark, Sylvie Vartan şi France Gall, alături de industriaşi şi personalităţi politice franceze.

Autorităţile vor să pună capăt statutului special al insulei

În perioada de glorie, Cavallo era cunoscută şi pentru petrecerile extravagante. La restaurantul Des Pêcheurs se consumau, într-o singură vară, peste o tonă de homar, iar şampania era nelipsită de la mesele celor bogaţi.

Locul a rămas însă învăluit şi în controverse. De-a lungul timpului, Cavallo a fost descrisă drept un paradis al miliardarilor, fiind asociată inclusiv cu suspiciuni privind spălarea banilor şi cu activităţi ale mişcării naţionaliste corsicane.

Acum, autorităţile din Bonifacio vor să pună capăt statutului special de care insula a beneficiat timp de zeci de ani şi să o transforme într-un loc mai accesibil publicului. Rămâne de văzut însă cum vor reacţiona proprietarii celor aproape 200 de reşedinţe de lux la schimbarea care ar putea pune capăt, după decenii, "excepţiei Cavallo".