Kimi Antonelli, triumf spectaculos în Formula 1. Italianul a câștigat la Monza după ce pornise de pe locul 19

Kimi Antonelli a reușit o revenire spectaculoasă în Marele Premiu al Italiei și a obținut o victorie istorică pe circuitul de la Monza. Pilotul Mercedes, care a plecat de pe locul 19, a trecut primul linia de sosire, în timp ce George Russell a încheiat pe locul al doilea, iar Max Verstappen a completat podiumul.

Cursa a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Antonelli a urcat până pe locul 13 imediat după start, iar accidentul lui Charles Leclerc din primul tur a adus steagul roșu. La restart, italianul a ajuns deja până pe locul șase și a început cursa pentru podium.

Pilotul Mercedes a profitat inteligent de momentul în care Lance Stroll a ieșit din cursă și și-a schimbat pneurile, după care a pornit în urmărirea lui George Russell. Antonelli l-a ajuns pe britanic în turul 49, iar ultimele două tururi au oferit un duel spectaculos pentru victorie.

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În încercarea de a-l depăși pe Russell, Antonelli a ieșit pe pietriș, dar nu a renunțat. A recuperat rapid diferența și, în turul 50, a reușit depășirea decisivă, cucerind victoria în fața propriilor suporteri.

Succesul este unul istoric: Kimi Antonelli a devenit primul pilot italian care câștigă Marele Premiu al Italiei după 60 de ani. Podiumul de la Monza a fost completat de George Russell și Max Verstappen.

Victoria este cu atât mai impresionantă cu cât Antonelli a plecat de pe penultima poziție a grilei.

După cursă, italianul de la Mercedes a fost extrem de emoționat și a recunoscut că nu și-a imaginat că poate câștiga cursa de casă.

"Mulțumesc tuturor pentru susținere. Sunt atât de fericit, nu mi-am imaginat că pot câștiga azi, dar am reușit. Atât de multe lucruri s-au întâmplat, vă mulțumesc pentru această cursă. M-am speriat, dar tot m-am gândit că pot trece. Am ajuns pe pietriș, am crezut că am pierdut șansa de a câștiga, dar m-am apropiat din nou și am trecut de George.După al doilea start, credeam că am o șansă la victorie. Am crezut în ea, dar a fost foarte dificil, pentru că e dificil să te îndepărtezi când aspirația funcționează atât de puternic pe acest circuit. Am crescut ritmul și am câștigat. Această zi e minunată, nu o voi uita niciodată. Le mulțumesc tuturor, dar nu trebuie să ne pierdem mințile. Trebuie să știm care ne e obiectivul, acela e titlul mondial", a declarat Kimi Antonelli, după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei.

Pentru Antonelli, victoria de la Monza este una dintre cele mai importante performanțe ale sezonului și îl apropie și mai mult de obiectivul pe care l-a enunțat imediat după cursă: titlul mondial în Formula 1.