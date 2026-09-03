A murit Cassandra Wilson. Celebra cântăreaţă americană de jazz avea 70 de ani

Cântăreaţa americană de jazz Cassandra Wilson, laureată Grammy, a murit miercuri la vârsta de 70 de ani. Aceasta a decedat în oraşul său natal, Jackson, din Mississippi, SUA. Anunţul a fost făcut de agentul ei, scrie News.ro.

"Cassandra Wilson s-a stins din viaţă în linişte, la domiciliul său, înconjurată de familie, de prietenii apropiaţi şi de managerul său", a precizat acesta din urmă, Robert Torre, într-o declaraţie adresată presei în care a adus un omagiu unei "artiste de jazz legendare".

Cauza decesului nu a fost făcută publică, iar agentul a solicitat respectarea intimităţii familiei.

Cine a fost Cassandra Wilson

Cântăreaţă, compozitoare şi producătoare, Cassandra Wilson era cunoscută în întreaga lume, fiind renumită pentru timbrul său grav şi expresiv de contralto.

Articolul continuă după reclamă

Cântăreaţa a fost premiată de două ori la Premiile Grammy de-a lungul carierei sale, care s-a întins pe o perioadă de aproximativ treizeci de ani şi în cadrul căreia a colaborat, printre alţii, cu Steve Coleman şi Wynton Marsalis.

În 1997, a primit premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz pentru piesa „New Moon Daughter”. Doisprezece ani mai târziu, i-a fost acordat premiul Grammy pentru cel mai bun album - „Loverly”.