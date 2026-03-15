A petrecut 16 ore pe Instagram într-o singură zi, iar acum un juriu trebuie să decidă dacă Meta este de vină

O adolescentă din SUA a petrecut 16 ore pe Instagram într-o singură zi şi a dat compania în judecată. Un juriu trebuie să decidă acum dacă Meta se face vinovată.

Kaley se uita pe Instagram până adormea. Se trezea în miez de noapte ca să-și verifice notificările. Deschidea aplicația imediat ce se trezea. Într-o zi, a petrecut 16 ore pe Instagram.

„Am încetat să mai interacționez cu familia mea pentru că îmi petreceam tot timpul pe rețelele de socializare”, a declarat Kaley în fața unui juriu din Los Angeles, în timpul unui proces istoric împotriva Meta și Google, două dintre cele mai mari companii din lume. TikTok și Snapchat, care au fost menționate și în procesul inițial, au ajuns la o înțelegere amiabilă, scrie BBC.

Miza uriaşă

Articolul continuă după reclamă

Cunoscută doar sub prenume sau inițiale pentru a-și proteja intimitatea, povestea lui Kaley a devenit cazul de referință pentru peste 2.000 de procese similare care urmăresc să tragă la răspundere companiile de socializare pentru presupusele daune pe care le aduc sănătății mintale a celor mai tineri utilizatori ai lor.

Fiind primul de acest fel, procesul de cinci săptămâni este urmărit îndeaproape de experți juridici și de părinți care cred că rețelele de socializare i-au prejudiciat pe copiii lor sau chiar i-au împins la sinucidere.

În centrul atenției cazului se află întrebarea dacă Kaley era dependentă de rețelele sociale și dacă firmele de socializare și-au conceput platformele astfel încât să creeze dependență. Dacă da, juriul va trebui să decidă ce datorează firmele tinerilor precum Kaley care ar fi putut fi prejudiciați din cauza acestor designuri.

Miza procesului, pentru Meta, Google și alte platforme de socializare, este mare.

Majoritatea problemelor juridice din dosar, și anume faptul că platformele de socializare creează dependență pentru utilizatorii tineri și sunt concepute în mod intenționat să fie așa, sunt „complet fără precedent”, așa cum a spus judecătoarea Carolyn Kuhl de mai multe ori pe parcursul procesului.

Rezultatul este potențial atât de tensionat încât Mark Zuckerberg, miliardarul cofondator și director executiv al Meta, companie care deține Instagram, Facebook și WhatsApp, a apărut personal pentru a-și apăra platformele. A fost prima dată când a depus o astfel de mărturie în fața unei instanțe, în ciuda faptului că firma sa a fost dată în judecată de sute de ori în trecut.

Dacă juriul va fi de partea lui Kaley, acest lucru ar da peste cap decenii de precedente juridice și culturale care au tratat platformele ca simple depozitare ale naturii umane. De asemenea, ar pune bazele pentru ca anumite înțelegeri istorice să fie plătite de companii precum Meta.

Mii de alte cazuri similare cu cel al lui Kaley, aflate în prezent pe rolul sistemului judiciar american, vor fi inevitabil influențate de rezultatul acestui prim proces.

Chiar dacă juriul din Los Angeles nu va găsi Meta sau Google răspunzătoare în cazul lui Kaley, presiunea publică și politică împotriva marilor companii de tehnologie a crescut în ultimii ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰