- Bolojan, despre liberalii care vor la guvernare: "Nu e uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi" - Arhivă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că PNL, prin decizia care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. Despre vocile din partid care cer rămânerea la guvernare a PNL, el a spus că nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, ca să fii la putere, pentru că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor.

Ce a spus Bolojan despre liberalii care doresc rămânerea la guvernare

"Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-şi aleagă preşedinte şi de aceea am respins, şi Partidul Naţional Liberal, ieri, prin decizia care a luat-o, a respins, de fapt, încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului, pentru că, cât timp voi fi preşedinte de acestui partid, deciziile se vor lua în conducerile Partidului Naţional Liberal, după dezbateri cu colegii mei şi nu în alte birouri, nici măcar în biroul PSD", a spus premierul interimar Ilie Bolojan, la Observator, întrebat dacă Sorin Grindeanu ar trebui să mai fie preşedintele PSD.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat dacă a luat în calcul varianta în care nu va mai fi preşedinte PNL, Bolojan a arătat că a fost ales la un congres şi, cât timp acest partid duce o politică a demnităţii, a normalităţii şi este în serviciul oamenilor, pentru el este o onoare să fie preşedintele PNL. "Dacă de 30 de ani sunt în acest partid, cu bune, cu rele, de la simplu membru până la preşedinte naţional în care am ajuns, aşa cum ştiţi, într-o situaţie complicate, după alegerile prezidenţiale în care PNL a luat un scor destul de slab în 2024, este pentru că am considerat că este necesar să întorc acestui partid, ceea ce mi-a creat el posibilitatea să fac mulţi ani în administraţia din România şi de multe ori n-aveam un confort pentru că sunt membru PNL, pentru că preşedinţii acestui partid sau oamenii de pe funcţii făceau tot felul de trăsnăi şi eu trebuia să achit nota de plată", a afirmat el.

Despre cei din partid care doresc rămânerea la guvernare, Bolojan a spus: "Întotdeauna, într-o discuţie dintr-un partid, într-o situaţie dificilă, nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi, neapărat, ca să fii la putere. Nu este uşor să faci asta, pentru că ştiţi că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor". Potrivit lui Bolojan, ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcţia aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru ţara ta. "Când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu îşi respectă înţelegerile, cu care nu poţi lucra, care-ţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie, te comporţi cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziţie. Dacă va fi să fie această situaţie, cu siguranţă voi lucra în anii următori pentru reconstrucţia PNL, pentru a deveni într-adevăr baza unui pol de modernizare a României în aşa fel încât, mergând în toate localităţile din România, ascultându-i pe români şi venind cu planuri de dezvoltare pentru un proiect pentru ţara noastră, în 2028, când sunt alegerile parlamentare, Partidul Naţional Liberal să fie un partid care are voturi în Parlament", a mai spus Bolojan.

El a arătat că PNL are astăzi 15%. "E foarte greu, cu 15%, să ai forţa de a îndrepta nişte lucruri care sunt defecte de ani de zile, pentru care n-a fost curaj să fie atacate. Pentru asta îţi trebuie o masă parlamentară importantă, îţi trebuie sprijin, în aşa fel încât să poţi face asta. Şi cred că PNL poate să facă în anii următori", a subliniat el. "Am încredere în colegii mei şi în conştiinţa faptului că un partid unit este un partid. (..) Ieri am închis această decizie pentru că era o situaţie nouă. (..) PNL a înţeles că nu mai trebuie să ne întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electorat. Noi, prin ceea ce am făcut, prin aşteptările pe care le-am creat şi pe care nu le-am onorat, prin faptul că n-am înţeles că noi suntem în serviciul lor, i-am pierdut pe alegători. Ne-ntoarcem cu faţa la ei şi asta va face PNL în anii următoari", a mai declarat Ilie Bolojan într-un interviu exclusiv pentru Observator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰