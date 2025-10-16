"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia

Tragedie cumplită pentru o comunitate de români din Italia. Un preot ortodox român, în vârstă de 50 de ani, a murit la spital după trei zile de agonie, în urma unui grav accident rutier petrecut sâmbătă, în centrul localității Montefiascone.

Tragedia a avut loc sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 16:40, pe o stradă din centrul oraşului Montefiascone. Horia Alexandru Grădinaru, un preot ortodox român în vârstă de 50 de ani, originar din Roma, a fost spulberat de un autoturism Citroen C3.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina a ricoșat în alte două vehicule parcate alături, un Fiat Tipo și un Volkswagen Polo, înainte să se oprească la aproximativ 50 de metri distanță.

Echipajele de urgență au intervenit rapid la fața locului. Paramedicii au găsit bărbatul în stare critică și l-au transportat de urgență la spitalul Santa Rosa din Viterbo.

În ciuda eforturilor medicilor, preotul Horia Alexandru a murit luni, după trei zile de luptă pentru a trăi.

Preotul era tată a patru copii

Horia Alexandru Grădinaru s-a născut la data de 31 august 1976, în orașul Pitești, și era tatăl a patru copii, trei băieți și o fată. În anul 2017, odată cu înființarea Parohiei "Sfântul Ierarh Nicolae" din Roma, în cartierul Monte Sacro, a fost numit în funcția de paroh a acesteia.

De asemenea, în perioada 2019-2025, a fost consilier în cadrul Administrației Eparhiale, fiind responsabil cu Departamentul Educațional al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, potrivit Tuscia Web.

Vestea a picat ca untrăsnet în rândul comunității de români din Italia. Oameni iau venit la faţa locului cu flori şi lumânări pentru a aduce un omagiu.

"Astăzi dimineață a plecat să săvârșească în ceruri Sfânta Liturghie, părintele Horia Grădinaru, fratele nostru întru slujire. Mutarea sa la Domnul a venit în urma unui cumplit accident, fiind lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Vă rog să înălțăm o rugăciune pentru sufletul său bun. Dumnezeu să-l ierte și în corturile drepților să-l așeze! Veșnica pomenire!", a transmis părintele Alexandru Anitei.

Episcopul Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a transmis de asemenea un mesaj de condoleanțe, pe site-ul oficial al instituției, la aflarea veștii tragice.

"Părintele Horia va rămâne în amintirea noastră ca un model de slujire, generozitate și dragoste creștină. Cu blândețea, răbdarea și înțelepciunea sa, a mângâiat sufletele credincioșilor în timpul încercărilor și a adus bucurie în clipele de sărbătoare. Mărturia credinței lui, precum și dăruirea față de credincioșii încredințați spre păstorire, au făcut din el un bun păstor", a transmis acesta.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Traficul pe Via Oreste Borghesi a fost închis complet timp de aproximativ două ore pentru efectuarea cercetărilor.

