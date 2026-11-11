Absolvenții de facultate își găsesc tot mai greu un loc de muncă în Germania. Șomajul, la un nivel record

Şomajul în rândul absolvenţilor de studii superioare din Germania a atins un nivel record, tinerii fiind afectaţi în mod deosebit de dificultăţile economice ale ţării şi de utilizarea tot mai frecventă a inteligenţei artificiale, a anunţat marţi Agenţia Federală pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Numărul absolvenţilor de studii superioare care erau în şomaj a urcat la 372.000 de persoane în luna august 2026, în continuarea unei tendinţe de creştere constantă înregistrată în ultimii cinci ani, potrivit agenţiei. Absolvenţii cu vârsta sub 30 de ani au fost afectaţi în mod deosebit de grav.

În pofida acestei creşteri, studiile superioare oferă în continuare o protecţie considerabilă împotriva şomajului. Rata şomajului în rândul absolvenţilor de studii superioare a fost de 3,3% în 2025, adică la jumătate faţă de rata şomajului înregistrată la nivelul întregii populaţii.

Rata şomajului în rândul absolvenţilor de facultate variază semnificativ în funcţie de domeniul de studiu. Mai puţin de 2% dintre absolvenţii din domeniul educaţiei erau şomeri în 2025, comparativ cu 4,6% dintre absolvenţii de studii umaniste şi 3,8% dintre absolvenţii de studii inginereşti.

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Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a pus această creştere a şomajului în rândul absolvenţilor de facultate pe seama situaţiei economice dificile din Germania şi a utilizării tot mai intense a inteligenţei artificiale, tinerii aflaţi la începutul carierei fiind afectaţi în mod special.

Cu toate acestea, agenţia a precizat că, în general, nu se preconizează că inteligenţa artificială va înlocui profesii întregi.